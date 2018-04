En Barranquilla, las autoridades dan recomendaciones ante temporada de lluvias

El jefe encargado de la Oficina de Gestión del Riesgo, Alberto Espinosa, hizo un llamado a la comunidad a prepararse para mitigar los efectos de las precipitaciones, que para esta época pueden presentarse con intensidad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.

Sostuvo que con la llegada del mes de abril, como ocurre cada año, se inicia la primera temporada de lluvias en la capital del Atlántico, que se prolongará hasta mediados de junio, por lo que recomendó a la ciudadanía atender las medidas de prevención necesarias.



El funcionario manifestó que con la temporada de lluvias se ocasiona la caída de árboles, desplome de muros en mal estado, lo mismo que inundaciones en rondas hídricas, por lo cual se solicita a la comunidad no arrojar basura en los arroyos canalizados y no canalizados, para no causar sedimentación.

Manifestó que, aunque Barranquilla ha reducido los riesgos ante los arroyos con las obras de canalización ejecutadas, es necesario acatar las recomendaciones de las autoridades competentes. De igual manera, en los arroyos que aún no han sido intervenidos se debe tener la precaución de no parquear los vehículos donde puedan ser arrastrados por las corrientes.

Alberto Espinosa recalcó que la Oficina de Gestión del Riesgo está disponible las 24 horas del día para atender cualquier evento que ocurra, al tiempo que dio a conocer una serie de recomendaciones para prevenir eventuales amenazas.

RECOMENDACIONES

-No arriesgue su vida, evite transitar en las zonas donde están canalizando los arroyos.

-Evite arrojar basura en los arroyos, esto puede producir represamiento e inundaciones en los períodos de lluvia.

-No construir viviendas en zonas de alto riesgo.

-Asegure cubiertas, tejas, ventanas y otros objetos que puedan desplomarse por los vientos.

-Revise, ajuste, limpie y haga el debido mantenimiento de desagües, canales y canaletas para evitar inundaciones.

-Si en su casa hay árboles, corte las ramas que están sobre el techo de las mismas, previa autorización de la autoridad ambiental Barranquilla Verde.

-Mantenga los sifones con su respectiva rejilla.

- En caso de tormenta eléctrica, manténgase en lugares seguros, evite terrazas, zonas al aire libre, árboles y torres metálicas.

-En caso de tormenta eléctrica apague los equipos electrónicos.

-Si hay fuertes vientos, aléjese de cables, árboles y postes que transporten energía.