Expertos insisten en la integración económica del Caribe

Crear una sinergia que permita la integración de la Región Caribe con el fin de impulsar su desarrollo y competitividad económica, industrial y social fue una de las principales reflexiones trasmitidas durante el panel ‘Zona Económica Especial (ZEE): ¿respuesta de las ciudades puerto del Caribe ante las oportunidades de los TLC?’, organizado por el Comité Intergremial del Atlántico y Corferias dentro de la agenda de la Feria del Desarrollo Industrial del Caribe.

El evento, que llevó a cabo en Puerta de Oro, arrancó con una presentación realizada por Martín Gustavo Ibarra, abogado y economista de la Universidad Javeriana, experto en régimen de zonas francas y TLC, quien destacó que el 80% de las exportaciones de China salen de sus costas y esto se debe tomar como ejemplo para el Caribe colombiano. Acto seguido, presentó los casos de México y Perú como referentes, el primero a partir de la creación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la segunda con la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo.

“Estamos rodeados de oportunidades en la Región Caribe gracias a la existencia de concesiones portuarias y comunicaciones aéreas y marítimas. Nos falta articulación para convertirnos en la mejor región en atracción de inversiones. Como ciudades o departamentos individualmente no tenemos el suficiente impulso, no reuniremos todas las ventajas si no nos articulamos”, apuntó Ibarra.

El académico destacó, en ese sentido, que los retos regionales del Caribe están relacionados con identificar clústeres competitivos, atraer empresas anclas con incentivos especiales, dar incentivos sobre la tierra, así como exenciones adicionales, y generar un mayor esfuerzo político regional y la promoción de inversión a nivel regional a través de una entidad que podría denominarse ‘Procaribe’.

Seguidamente intervino Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario, quien se refirió a la atracción de “empresas ancla” globales a zonas francas como estrategia de crecimiento económico para la Región Caribe. Pineda compartió detalles del estudio realizado a partir de entrevistas aplicadas a 65 CEO de multinacionales y expertos, quienes señalaron que entre las ventajas de invertir en Colombia se destacan las zonas francas, la ubicación geográfica, el talento humano y los tratados de libre comercio; mientras que las regulaciones, la infraestructura, la tributación y los costos son los mayores factores que desestimulan la inversión de empresas en el país.

El estudio también arrojó que, en cuanto a la priorización de las regiones para atracción de empresas de bienes, el primer departamento del Caribe que aparece en el listado es Atlántico, en el puesto 5, seguido de Bolívar en el puesto 8 y Magdalena en el 16, los que los ubica en desventaja frente a otros territorios como Bogotá-Cundinamarca, Caldas y Antioquia. Pineda coincidió en que es posible cambiar el potencial de atracción en la medida en que se trabaje integradamente en la región.

“Sí hay capacidades que combinadas podrían generar productos de mayor sofisticación”, concordó Laura Cepeda, directora de la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) en las conclusiones del informe sobre exportaciones del departamento del Atlántico y potenciales sinergias con las industrias de Cartagena y Santa Marta.

Agregó que “al interior de las ciudades hay capacidades que se podían combinar para generar mayores productos; esto implicaría aumentar la colaboración entre empresas y eso no se puede dirigir, pero aporta dar la información para que tener en cuenta en el futuro”.

Arnaldo Mendoza, abogado especializado en contratación estatal, expuso los alcances de la ley 768 de 2002, como herramienta jurídica en la integración de los distritos y municipios costeros de Magdalena, Atlántico y Bolívar y la creación de las denominadas Área Metropolitana del Litoral Caribe y Autoridad Portuaria Regional del Caribe.