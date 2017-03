Gobernadores insisten en descentralización de recursos de regalías para vías

En reunión con los ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Salud Alejandro Gaviria, el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos Plinio Olano y los gobernadores de Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Caldas, Quindío y Meta, insistieron en la categórica necesidad que tiene los departamentos para que se descentralicen los recursos que se van a destinar a la red vial terciaria del país y sean manejados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) regional de manera que se garantice la inversión en los sectores rurales de las regiones, así como la urgencia de los departamentos para que el gobierno nacional sea quien asuma la deuda del No POS.

El Director Ejecutivo de la FND, Plinio Olano, manifestó que la próxima semana esperan una respuesta del Ministro de Hacienda frente a las peticiones hechas por los gobernadores.

“Hemos insistido en la no centralización de la inversión de los recursos. Esos recursos son de los gobiernos departamentales y los departamentos están de acuerdo en que eso se pueda dar cumpliendo el acuerdo del gobierno nacional”, manifestó Plinio Olano.

Por su parte, los gobernadores coincidieron en que es necesario que los recursos de regalías, de ciencia, innovación y tecnología que son de los departamentos y que van a ser destinados a vías terciarias, sean manejados por los OCAD regionales y no estén centralizados por el gobierno nacional.

Frente al trámite del nuevo proyecto de ley de reforma a la Ley 715, del sistema general de participaciones y regalías, los gobernadores pidieron mayor participación en las discusiones y trámites ya que los departamentos tendrán que descentralizar mayores recursos para atender la problemática de salud.

“Se deben aproximadamente unos 500 mil millones de No POS, especialmente afectado Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y realmente esperamos que los departamentos paguen el No POS hacia el futuro pero que las deudas enormes, acumuladas del No POS sean asumidas por el Gobierno”, aseguró el Gobernador de Atlántico Eduardo Verano de la Rosa quien manifestó que hay unas deudas muy grandes de las EPS que se han declarado en quiebra y dejaron unas deudas muy altas con los hospitales.

“Queremos insistir vehementemente que el Gobierno nacional vele por el cumplimiento de los pagos a nuestros hospitales”, terminó diciendo el Gobernador de Atlántico.