Implementan app para controlar legalidad en motocarros en Soledad

El Instituto Municipal de Tránsito de Soledad puso en marcha este martes un moderno sistema de control que le permitirá detectar qué motocarros, de los que circulan por su jurisdicción, se han sometido al registro en las diferentes cooperativas.

“Se trata de una aplicación instalada en un equipo de telefonía celular que lee los tres códigos QR que les son asignados a los vehículos durante su registro y que arroja una serie de datos que deben coincidir con la documentación del automotor y del conductor”, según explicó el director encargado del Tránsito Municipal, Alfredo Burgos, durante el evento de inauguración de la nueva sede, en el Centro Comercial Nuestro Atlántico.

De acuerdo con el funcionario, cada vehículo cuenta con tres códigos QR: el que lleva la tarjeta de registro, el que se coloca, en formato de sticker, al panorámico del motocarro y un tercero que va en el carné que se le otorga al conductor del motocarro, los cuales, cuando pasan por el lector de los aparatos celulares, arrojan datos que deben coincidir.

Burgos aseguró que esos códigos llevan toda la información tanto del conductor, como las del documento de identidad, licencia y fecha de vencimiento de la misma, y del motocarro tales como las placas, Soat, revisión tecno mecánica, etc.

“A partir de ahora nuestros agentes portarán estos aparatos celulares con esa aplicación solicitando al conductor de los motocarros la revisión de dichos códigos, si ellos coinciden, no hay problema alguno, pero de lo contrario, el vehículo deberá inmovilizarse y ser conducido a los patios hasta que cumpla con las normas establecidas”, enfatizó.

El alcalde municipal, Joao Herrera, quien presidió el acto de entrega de las nuevas instalaciones, dijo que este nuevo sistema es una herramienta que les otorga seguridad a las personas que optan por un motocarro como medio de transporte.

“Una persona que suba a un motocarro debe exigir que el vehículo porte la calcomanía con el código QR, que lleve el tarjetón con los datos del conductor y que éste lleve consigo el carné que lleva igualmente ese código. Si no porta esos documentos no se suba a ese motocarro porque no es legítimo”, agregó el alcalde Herrera.

