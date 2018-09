Mandatarios del Caribe dicen que Electricaribe debe desaparecer

Gobernadores, alcaldes, senadores, parlamentarios, diputados, concejales, gremios y personas del común se unieron en una sola voz para solicitarle al Procurador Fernando Carrillo que los acompañe en el seguimiento de conseguir un nuevo operador o varios operadores que garanticen el servicio de energía en la Región Caribe, ya que Electricaribe le ha venido fallando a la Costa desde hace 20 años.

Las voces se escucharon este martes durante la convocatoria que hizo el Procurador en la Universidad del Norte para conocer detalles de la situación que vive Electricaribe y las soluciones a corto y largo plazo que permitan la prestación de un mejor servicio en los siete departamentos que se han visto afectado por la falta de un buen servicio en las dos últimas décadas.

El Procurador Fernando Carrillo fue enfático al decir que “este problema hay que tratar de solucionarlo y no dejarlo como hemos dejando a muchos madurar y envejecer a tantos en Colombia y que se convirtieron en problemas insolubles”.

Carrillo dijo que no quería ser pesimista “pero es que el diagnóstico no es alentador y las cifras no son muy buenas que digamos. En lo social tenemos las cantidad de protestas que se han presentado por la falta de energía a lo largo y ancho de la Costa, muertos también se han presentado, ataques contra los operarios de la empresa, carreteras bloqueadas y un sin número de hechos que se han convertido en un problema social”.

Sostuvo que el debate y las discusiones que se tuvieron deben dejar como garantía que se vaya a crear una especie de comisión en la que estén presentes los diferentes entes de control.“Con dos contralores delegados, más todos los procuradores regionales y provinciales con los contralores del Caribe, para conformar una comisión de seguimiento a este tema. Y quiero decir que esto no termina acá, que es el punto de partida en donde deba primar la responsabilidad colectiva para adoptar soluciones. Hemos decidido que lo necesitamos acá son estudios, es vigilancia y si hay un nuevo operador que tenga el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, necesitamos transparencia absoluta, dejar a un lado cualquier asomo de prácticas que no se compadezcan con el uso de los recursos públicos”.

Entre tanto los gobernadores de La Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico, coincidieron en decir que aunque desde que se intervino Electricaribe por parte del Estado el servicio de Energía no tenido muchos sobre saltos como antes, también son de la idea de que se busque un nuevo operador, ojalá con músculo económico que haga más eficiente el servicio en la región.

“En ningún caso queremos que retornen los españoles, como se ha dicho y rumoreado de que existe un decreto en el que se le devuelve la empresa a Unión Fenosa, queremos una nueva empresa que nos garantice el servicio las 24 horas los 365 días al año”, se expresó Edgar Martínez Romero, gobernador de Sucre.

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que por el mal servicio se están perdiendo 13.804 millones de pesos en la región. “Eso tenemos que evitarlo, porque eso retira a los inversionistas ya que somos los costeños los que demandamos del país el 20% de la demanda nacional de energía y el problema no se debe mirar como solamente nuestro, sino que es de toda Colombia y por tanto la solución definitiva debe venir del país”.

Para el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay “es valioso que un ente de control como la Procuraduría pueda abrir este tipo de escenario, que se planten compromisos del Gobierno Nacional con la verdad, para darle solución a esto. Creo que se han hecho muchos cosas, en dos años hemos avanzado, todavía falta y esperamos que sea el empuje final. La Ministra de Minas y Energía y la Superintendente de Servicios Públicos han dicho que la solución final es la llegada de un nuevo operador para recuperar el tiempo perdido, recuperar la inversión y en ese sentido tenemos la confianza de que el Gobierno Nacional no le va a fallar al caribe colombiano”.

Fernando Araújo, Senador por el departamento de Bolívar sostuvo, que “pienso que no debemos volver al pasado y de ninguna manera volver a las electrificadoras departamentales, pero que por ser Electricaribe demasiado grande se debe considerar y tener en consideración la posibilidad de que se convierta en dos o tres compañías y que sean dos o tres operadores distintos los que operen este monstro tan grande con competencias distintas en diferentes subregiones de la Costa”.

La Ministra de Medio Ambiente dijo que no es cierto que hay un decreto en el que se le vaya devolver la administración de Electricaribe a los españoles. “No es cierto y el presidente Iván Duque es el más interesado en que se busque una solución al problema de energía en la Costa. Entre todos vamos a buscar una solución definitiva, pero no será con Electricaribe, porque el Gobierno no está pensando en ello”.

El procurador Fernando Carrillo, dijo que se espera que haya un nuevo debate, pero con la presencia del Ministro de Hacienda y la Fiscalía General de la Nación, “porque queremos buscar una solución definitiva al problema de energía en la región Caribe”.