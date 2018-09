Mujeres realizaron plantón frente a la Alcaldía de Barranquilla

Cerca de 200 mujeres, pese a la lluvia, llegaron este jueves por la tarde frente al edificio donde funciona la Alcaldía de Barranquilla, donde realizaron un plantón para pedir del Alcalde y el Secretario de Gobierno una mejor política para la protección de ellas ante las amenazas y feminicidios que se han producido en el último año en la ciudad y el Atlántico en general.

Emma Flórez Maldonado, una de las voceras del colectivo femenino que llegó hasta el sitio, lamentó que tanto el alcalde Alejandro Char y el Secretario de Gobierno del Distrito no les hayan atendido ni escuchado sus peticiones, “porque hoy la mujer barranquillera se siente amenazada y vulnerable por la situación de inseguridad que se vive en la ciudad. Lástima que ellos no hayan acudido para escuchar el clamor de quienes no se atreven a salir a las calles por temor a no regresar más”.

Las féminas lucieron blusas y camisetas blancas, al tiempo que sonaban silbatos y gritaban arengas en pro de un consejo de seguridad que estuviera dirigido a tratar el temas de la mujer en Barranquilla y el Atlántico. “Queremos consejo de seguridad donde se le escuche a las mujeres, donde escuchen nuestra problemática, donde se analice la seguridad para nosotras las mujeres, porque nos sentimos desprotegidas”, se escuchaba a través de uno de los megáfonos.

“La situación de inseguridad no es sólo en las calles, sino que muchas de nuestras mujeres que están amenazadas por sus parejas están temerosas, porque acuden ante más autoridades y esta no les pone atención y cuando lo viene a hacer ya es demasiado tarde y así pasado con muchos casos de jóvenes que denunciaron, no pusieron atención a la sencillez u hoy están muertas”, relató una de las voceras.

Desde el Distrito no hubo pronunciamiento al respecto, no obstante las mujeres que estuvieron liderando la protesta esperan ser escuchadas por el Alcalde y el Secretario de Gobierno, y plantearles la situación que vienen “padeciendo”.

