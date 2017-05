Niños y adolescentes dicen: ¡No más abusos!

Los niños y jóvenes de Soledad, Atlántico, demostraron este viernes que no son indiferentes a los casos de abusos y violaciones que se han dado recientemente en el país, y especialmente en el municipio, donde una menor de 11 años fue víctima de este flagelo, y se sumaron a la iniciativa ciudadana para defender los derechos de la niñez.

La marcha ciudadana ‘Soledad es territorio de protección de niñas y niños’, partió del Polideportivo del barrio El Hipódromo y recorrió las principales calles del municipio hasta llegar a la Plaza Central, donde una vez más se escuchó la misma voz de protesta que se expresó a lo largo del recorrido exigiendo justicia y el respeto por la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La vocería la tomaron los mismos jóvenes, representados por el alcalde infantil Matheo Dáger, quien lamentó los casos atroces contra los niños de Colombia. “Esto que están realizando estas personas de mal corazón, las pobres niñas van a quedar traumadas, eso es algo que no se borra. Para mí es una humillación, yo ser el alcalde y que le pase esto a alguna niña o a algún niño, es algo muy grave y yo quiero mandarle un mensaje a las personas que hacen esto, que por favor no vuelvan a hacerlo, que no vayan por mal camino, que tomen conciencia de lo que han hecho, porque no está bien”.

Estudiantes de 35 instituciones educativas portaron globos y banderas blancas, que se confundieron con las cientos de personas, también vestidas de blanco, que aún a pesar de la inclemencia del sol, decidieron marchar para decirle a quienes abusan de los menores de edad, que en Soledad todos están dispuestos a defender y proteger a la niñez del municipio y a rechazar todos los actos violentos contra los niños de Colombia.

Al recorrido también se sumaron el alcalde de Soledad, Joao Herrera Iranzo, y la primera gestora social de paz, Alba Olaya de Herrera. El mandatario soledeño reiteró que a la lucha contra el abuso de menores, se suma la lucha contra los borrachos que alteran el orden de la ciudad y que terminan golpeando y maltratando a sus mujeres e hijos, y causando riñas en sus barrios. "Pedimos también que se dote a la Fiscalía y al CTI de las herramientas necesarias para poderles exigir resultados", agregó el alcalde.

Entre tanto, la primera gestora social lanzó un enérgico llamado a los jueces para revisar el accionar contra los abusadores, y al Congreso de la República para que se revise el Sistema Penal Acusatorio, que asegura fracasó y colapsó. “Como es posible que se deje en libertad a quien ofende a un niño y a una niña, entonces que miren nuestros congresistas, que miren nuestros jueces, nuestros magistrados. Tenemos que mirar y revisar este sistema penal que fracasó, colapsó diría yo, porque el delincuente está en la calle y la mujer sufrida sintiendo su vergüenza y escondida en la casa, el delincuente en la calle y la niña violada debemos recuperarla con el ICBF, Gestión Social y Personería, no más”.

Esta iniciativa ciudadana fue promovida con el apoyo de la Alcaldía de Soledad, distintas organizaciones sociales y organismos públicos como la Fundación País, Justicia y Equidad Social, De Frente con las Noticias, Fundación Mi Corazón Habla por ti, Red de Mujeres de Soledad, Fundación Acción Ciudadana, el periódico Letra Clara, Madrigal Estéreo, Fuminorte, la Personería Municipal, Concejo Municipal, Fundación Acción Ciudadana, Gobernación del Atlántico, Fundación Colombia con Propósitos, Los Superamigos, Periodismo en Línea, Lenguaje y Posconflicto, Fundación Mujer Brillante, Instituto Politécnico Gran Colombiano CSU Soledad, Instituto OHiggins y diferentes instituciones educativas del municipio atlanticense.