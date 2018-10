Pensionados de Electricaribe protestan en la sede norte de Barranquilla

Un número considerable de pensionados de Electricaribe se encuentran realizando una protesta en la sede de la entidad, ubicada en el barrio El Country de Barranquilla, porque según ellos pese a fallos de tutelas que les han favorecido, la empresa prestadora del servicio de energía se ha negado a pagarles la retroactividad y reajuste de su mesada que fue fallada a su favor por el Juzgado Promiscuo Municipal del Aracataca, Magdalena.

“En total son 24 pensionados los que han ganado ese derecho mediante tutela. Eso fue fallado por el Juzgado Promiscuo Municipal del Aracataca, Magdalena, pero la empresa no ha querido pagar ese dinero a pesar de que hace dos años la administración anterior tenía los cheques elaborados para la cancelación respectiva de los tutelantes, pero a raíz de la intervención por parte de Gobierno Nacional, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se suspendió el pago”, dijo Jorge Freja, vicepresidente de Asopelis, entidad que agrupa a la mayoría de pensionados de Electricaribe en el Atlántico.

Agregó que, en caso de no ser escuchados, los 24 pensionados “están dispuestos a encadenarse en las oficinas de Electricaribe. Porque no es cierto que ellos no puedan cancelar ese dinero porque hemos sabido que aún con la intervención, ellos han venido cancelando dinero. Eso de que no pueden hacerlo porque están intervenida la empresa es un argumento baladí y sin fundamento jurídico, puesto que una resolución de un funcionario público como en este caso el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, jamás podrá estar por encima de un fallo de tutela emitido por un Juez de la República, la cual, según el Artículo 86 de nuestra Constitución, es considerada Ley de Leyes y prevalece sobre cualquier ordenamiento de un funcionario, incluido el Presidente de la República”.

Al ser consultada la empresa Electricaribe sobre esta manifestación, la entidad mediante comunicado ha expresado que “a raíz de la protesta de un grupo de pensionados en la sede comercial Country de la empresa, Electricaribe reitera que viene pagando sus obligaciones de acuerdo a la ley y las normas que rigen el proceso de intervención”.

“Sobre los motivos de la protesta, se refieren a acciones de tutela en los cuales los jueces han considerado que Electricaribe no se encuentra obligada a pagar porque se refieren a obligaciones anteriores a la intervención y toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos”, agrega.

Y termina diciendo que “en ese orden, esas obligaciones no pueden cancelarse según el Estatuto Financiero”.

Mientras tanto, los pensionados que están en la protesta han manifestado que se mantendrán en la misma hasta tanto no se les resuelva el pago a los 24 pensionados que han sido favorecidos con la tutela interpuesta.

