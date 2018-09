Policía mantiene operativo para rescatar a empresario barranquillero secuestrado

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Mariano Botero Coy, anunció este sábado a los medios de comunicación, que por instrucciones de la Dirección Nacional Especializada, de esa institución, se viene aplicando la operación candado en las salidas y entradas de la ciudad a fin de evitar que el empresario que se encuentra secuestrado sea sacado y llevado a otro lugar de la región.

“La Policía Nacional está a cargo de la investigación, se está haciendo una labor de inteligencia en todos nuestros frentes de trabajo y sólo esperamos que se desarrolle de manera efectiva y eficaz para dar con el paradero o rescatar al señor Adolfo Acosta, quien aún permanece en poder de los secuestradores”, dijo Botero Coy.

Agregó que “nosotros en estos momentos estamos siguiendo directrices de la Dirección Nacional, que nos está indicando qué debemos hacer y estamos colocando puestos de control de manera estratégica para evitar que esta persona la saquen hacia otro lugar”.

Adolfo Fito Acosta, quien es el director principal de Metroarea, una inmobiliaria industrial y comercial con sede Barranquilla, fue secuestrado la mañana del viernes al norte de Barranquilla, junto a su esposa Katya Barros, quien en la noche de ese mismo día fue dejada abandonada por los captores en el barrio Barrio Abajo de Barranquilla.

El comandante no dio detalles sobre si los secuestradores están exigiendo alguna suma de dinero para dejarlo libre. “Nosotros, como les he venido diciendo, estamos cumpliendo una directrices de realizar los controles de manera robusta en los puntos estratégicos de la ciudad, pero sobre cómo es la parte de sí hubo o no pedidos de dinero para el rescate, eso lo viene manejando inteligencia y el Gaula de nuestra institución”.

Terminó diciendo que los operativos se van a seguir haciendo, incluso, se van a intensificar "para entregar sana y salva a esta persona. Nuestra labor está en firme hasta lograr ese objetivo".

En la noche de ayer, Katya Acosta, esposa de Fito y quien también estaba secuestrada, apareció. La mujer fue recibida por su familia, pero luego de que se alimentó y aseó fue llevada hasta las dependencias de la Policía Metropolitana para ser interrogada sobre los detalles del secuestro.

