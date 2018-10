Se cumplió la audiencia de acusación contra Lebith Rúa

Bajo estrictas medidas de seguridad llegó este miércoles procedente de Valledupar Lebith Rúa Rodríguez, al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, para estar presente en la audiencia de escrito y de formulación de acusación por el presunto crimen y abuso carnal violento contra la estudiante Gabriela Romero Cabarcas, quien desapareció en los límites de Barranquilla y Soledad el 24 de noviembre de 2017 y cuyo cuerpo apareció sin vida días después en un cambuche en la zona rural del municipio de Malambo (Atlántico).

Durante la audiencia, la Fiscalía le presentó las pruebas al Juez Único Especializado que lleva el caso, con las que quiere probar que Rúa Rodríguez es el autor del crimen de la joven estudiante del SENA Atlántico, entre las cuales se encuentran 21 fotografías del sitio donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la jovencita.

En el relato, la Fiscalía también presentó pruebas de las conversaciones que sostuvo Lebith Rúa Rodríguez y la estudiante. Ya que fue por este medio por donde el indiciado contactó a la menor y le engañó diciéndole que le iba conseguir un trabajo y la citó a un sitio donde supuestamente le iba a entregar detalles de cuál sería su desempeño laboral y lo que habría ocurrido fue que la raptó, se la llevó, de manera obligada, al sitio donde días después la encontraron muerta.

El representante de la Fiscalía también presentó algunos elementos encontrados en el lugar del crimen, como un condón usado y otros más. El usado está siendo analizado para ser comparados con los flujos que encontraron en el cuerpo de la jovencita muerta. Estas pruebas se esperan sean presentadas en la próxima audiencia, que se ha programado para el 3 de diciembre.

Durante su intervención el representante de la Fiscalía sostuvo que esa entidad ha solicitado a Facebook detalles concretos de las conversaciones que sostuvieron Rúa Rodríguez y la chica Gabriela Romero Cabarcas, que comprobarían aún más que el hombre utilizó artimañas para engañarla y cometer el atroz crimen.

Para la próxima audiencia ya no será necesaria la presencia del indiciado, quien se encuentra recluido en la cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’. La decisión si decide venir o no Barranquilla la tiene el mismo Rúa Rodríguez, quien solicitó al Juez que en caso de que decida venir no lo recluyan en la cárcel Modelo, porque allí le tratan muy mal. Prefiere que lo lleven a la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Gobierno venezolano regula precios de matrículas de colegios privados