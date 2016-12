Secretaría de Salud del Barranquilla no reportó quemados en Nochebuena

La Secretaría Distrital de Salud calificó de positivo el hecho de que durante la Noche Buena no se hayan reportado personas quemadas con pólvora, ni intoxicados en Barranquilla.

Alma Solano Sánchez, Secretaria Distrital de Salud, sostuvo “tenemos que dar un reporte positivo. Hasta el momento no hemos tenido información de que haya habido quemados en el distrito de Barranquilla”.

Recordó que la Secretaría de Salud obtiene la información de las instituciones públicas y privadas hospitalarias de la ciudad.

Manifestó que se encuentra optimista que para el fin de año se mantengan estas cifras de cero quemados en el Distrito. “Sin embargo seguimos alertas, queremos seguir adelante. Todavía nos falta el 31 y queda pedirle a la comunidad, que asuma con responsabilidad los riesgos que produce la quema de pólvora. Que tengan mucha responsabilidad a la hora de cuidar a sus niños para que no tengamos quemados en lo que resta de fin de año”.

También dijo que luego de hacer un sondeo por las clínicas privadas y centros de salud públicos, no se han reportado personas intoxicadas.

RECOMENDACIONES:

-No permitir la utilización de elementos a base de pólvora a los niños y adolescentes. Su inadecuado uso puede causar quemaduras, intoxicaciones y mutilaciones.

-En caso de resultar quemado no aplicar cremas ni líquidos en el área afectada, cubrirse con un paño húmedo y trasladar a la persona afectada inmediatamente al punto de atención más cercano. No utilizar remedios caseros porque pueden generar mayor infección. Además, no ingerir ninguna sustancia no medicada.

-Celebrar sin disparos al aire.

-El uso o manipulación de las denominadas bolas de candela pueden causar quemaduras en el cuerpo.

-Los muñecos de año viejo rellenos de elementos pirotécnicos o detonantes pueden causar lesiones en el cuerpo.

-Tener mucha precaución con los niños para mantenerlos lejos de estufas, fogatas o instalaciones de gas o eléctricas.

-Los niños siempre deben estar en compañía de sus padres o adultos responsables. No permitir que utilicen objetos corto punzantes.