Separan a profesor de colegio en Barranquilla por presunto abuso a estudiante

En un comunicado que está circulando en las redes sociales y que publicó un medio de Barranquilla, el Colegio Sagrado Corazón reconoce que separó del cargo a un docente, por, presuntamente, haber tenido “relaciones afectivas” con una estudiante cuyos padres ya pusieron el denuncio ante las autoridades competentes.

El comunicado, al parecer emitido como circular para los padres de familia, da a conocer que la suspensión del profesor es de manera “provisional”, porque se debe seguir el debido proceso. Agrega que se está basando en la asesoría legal que recibieron y que será la misma medida que emplearán para despedirlo del cargo, en caso de que se cumpla con los requisitos de ley.

Anota que la decisión se ha tomado debido a que la “situación se salió de nuestro control” y que eso le puede suceder a cualquier institución.

También habla que tienen conocimiento de que la madre ya interpuso la denuncia ante las autoridades competentes.

De igual manera se conoció del audio de la madre de la menor afectada, en el que da a conocer a otros padres de familia que tienen hijos estudiando en esa institución, “para que no les pase lo que me está pasando a mí como madre”.

La señora revela que hay videos físicos y pruebas donde “se ve todo”. “Desafortunadamente no se los puedo enviar, no porque no los tenga, es porque están en poder de la Fiscalía y porque son pruebas de procedimientos legales”.

Agregó que “no se alcanzan ni a imaginar de las cosas que hay, lo que que sus pensamientos les lleve. Como madre de familia, como mujer estoy full dolida, espero que ninguno viva lo que yo estoy viviendo, pero la verdad es que una persona como esa no merece en que se piense darle una oportunidad y ojalá, de verdad, que le cierren las puertas, porque así como seduce y hace daño a niñas, lo puede hacer en otros colegios”.

“Si les incomodo discúlpenme, quiero compartir solamente el dolor y abrirles los ojos porque esto cada día está más feo”, se escucha en el audio.

En el comunicado la institución recomienda a los padres estar más pendientes de sus hijos, de observar sus celulares y saber con quién andan. “Con todo afecto invito a un mayor acompañamiento y control sobre el tiempo libre de sus hijos, así como de las comunicaciones que sostienen a través de sus celulares”.