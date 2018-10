Suspenden audiencia porque no fue representante de la Alcaldía de Barranquilla

La audiencia de suspensión del poder dispositivo de varias matrículas inmobiliarias ubicadas en el sector conocido como La Loma, fue suspendida este lunes porque no estuvieron presentes el representante de la Alcaldía de Barranquilla, de Edubar, Procuraduría y Defensoría de Pueblo.

En la audiencia preliminar se citó al Alcalde Distrital de Barranquilla, al representante de Edubar y el de la firma constructora Covein, por la comisión de los presuntos delitos de acto arbitrario injusto, fraude procesal, falsedad en documento público y estafa agravada por la cuantía.

En la sala 12 de Centro de Servicios Especiales estuvieron presentes, la representante de la Fiscalía, representante de las familias afectadas, el representante del abogado de Alejandro Char, como persona natural, el representante de la empresa constructora Covein y el Juez de Control de Garantías.

La misma estaba fijada para las 11:00 de la mañana de este lunes y empezó a las 11 y 41 minutos. Después de que el Juez y la representante de la Fiscalía, más las partes: demandante y demandados, se pusieron de acuerdo para suspenderla por la falta de los anteriormente citados. La fecha para la próxima no fue dada a conocer y se espera que sea en los próximos días.

“Optamos por la suspensión de esta audiencia porque faltó el representante de Ministerio Público, tampoco estuvo el apoderado de Edubar ni el representante del Distrito de Barranquilla y si yo continuaba con la misma más adelante iba a ser susceptible de nulidad. Y lo que quiero evitar es que haya nulidades que vayan a trastocar el proceso”, sostuvo Fabián Araujo Polo, representante de una de las familias afectadas.

Reconoció que son dos notificaciones las que se le debe haber mandado al Alcalde, uno como la máxima autoridad en el Distrito y la otra como persona natural. “Creo que hubo un poco de responsabilidad de parte del Centro de Servicios Judiciales, porque yo me encargué de manifestar a quiénes se debía citar y ellos no lo hicieron. Ya el Juez y los que estuvimos presentes en la audiencia hemos acordado a quiénes se debe citar la próxima audiencia, que sería la cuarta, porque en las tres, con la de hoy, siempre hubo un detalles que impidieron realizarlas”.

“No quiero pensar que se esté dilatando el proceso para que haya vencimiento de términos, vamos a estar atentos para en la próxima audiencia estén todos los son y se pueda acabar con esta injusticia que se está cometiendo con estas familias a las que se les están expropiando unas tierras que son privadas y no terrenos baldíos como lo está haciendo creer el Distrito con unas matrículas espurias”, agregó Araujo.

Aclaró que la medida de suspensión del poder dispositivo que están solicitando consiste “en que el Juez de Control de Garantías en turno libre un oficio a la Oficina de Instrumentos Públicos o se decrete un embargo o una medida cautelar y que ellos queden fuera del comercio, para que Edubar, el Distrito y la firma Covein no dispongan de esos bienes hasta tanto no se haya resuelto el proceso penal en definitiva y no sigan afectando a los verdaderos propietarios de La Loma”.

A su turno el abogado que estuvo defendiendo los intereses del alcalde Alejandro Char, en calidad de persona natural, Jonathan Peláez, coincidió en que faltó la presencia de algunas personas y representantes de las entidades que están involucradas en este proceso preliminar. Y dijo que su representado no tiene conocimiento del caso. “Incluso, la Fiscalía reconoce que apenas está iniciando una investigación, no tiene siquiera una prueba en contra del doctor Alejandro Char ni de nadie y consideramos que la persona que está pidiendo esta audiencia a nombre de unas supuestas víctimas se está apresurando”.

Sobre los predios que estarían en litigio, a raíz de las demanda interpuesta por los afectados, se estará construyendo la nueva sede la Alcaldía de Barranquilla y también complejos hoteleros y residenciales, como se han dado a conocer por las entidades del Distrito.

