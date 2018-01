Audiencia de imputación de cargos contra Edwin Besaile será el 6 de febrero

Estropeada. Así inició la audiencia de imputación de cargos contra el actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, quien a las 2:30 de la tarde de este lunes llegó a los tribunales para avanzar con su proceso judicial.

La diligencia no se realizó porque Jaime Granados, su abogado, se encuentra fuera del país, situación que se lo hizo saber al despacho del magistrado Hermens Darío Lara el pasado miércoles 17 de enero por medio de un oficio.

Sumada a dicha actuación, el magistrado aseguró que no solo recibió el documento de Granados sino también el del penalista Andrés Garzón Roa, quien hacía la misma solicitud de aplazar la diligencia.

Por lo que en medio de la audiencia, el magistrado le solicitó a Besaile Fayad le indicara quién asumiría su defensa.

“Nosotros quisiéramos saber señor Besaile quién de los dos abogados que no estuvieron presentes obran como su defensor para esta actuación”, dijo el magistrado.

En seguida, el procesado aseguró que Garzón Roa había renunciado a su proceso, por lo que quien asumía como su abogado defensor era Jaime Granados.

Una vez conocidos los hechos y resuelta la situación que causaba incertidumbre a las partes, Patricia Correa Garcés, fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tomó dicha acción por parte de la defensa de Besaile como una dilación al proceso.

“La Fiscalía sí quiere dejar claro una constancia que encuentra pertinente en este momento y es que estamos en frente de lo que parece como la primera carta dilatoria de la defensa del doctor Edwin Besaile por parte del abogado Jaime Granados y quiero dejar constancia de esta situación”, dijo.

Escuchada la fiscal, el magistrado aseguró que dicha diligencia no se había instalado para dejar precedentes. “Considero que para esta audiencia están los elementos de juicio, dentro de la carpeta está la razón y los fundamentos por la que no podemos adelantar la diligencia. Considero yo que no podemos dejar ninguna clase de constancia de si es o no es dilatorio”, señaló.

En tono airado, la fiscal le aseguró al magistrado que por varios medios de comunicación se había anunciado que el ente acusador “había desistido de la imputación”. A lo que el magistrado indicó que “yo no manejo medios de comunicación, ni lo que se esté diciendo adentro y afuera y eso me tiene sin cuidado frente a este actuación”.

Una vez más intervino la fiscal y aseguró que había una intención de Besaile y su defensa por aplazar la diligencia citada para hoy.

“Porque es que el doctor Granados le había solicitado a la Fiscalía un interrogatorio del indiciado y el doctor Granados había fijado como fecha el 9 de febrero a las 9.00 de la mañana, pero la Fiscalía no ha resuelto si lo va a escuchar o no”.

Pese a que la audiencia se convirtió en un rifirrafe entre las partes, el magistrado determinó que la diligencia se realizará el próximo martes 6 de febrero a las 2:30 de la tarde.

Al término de la audiencia, Besaile Fayad indicó que su intención nunca ha sido dilatar la situación que lo tiene ante los estrados judiciales.

“Mi abogado está por fuera del país, hizo la solicitud ante el tribunal y la Fiscalía para que fuera aplazada la imputación de cargos y el honorable magistrado la dejó para el 6 de febrero. Aquí estaremos nuevamente, aquí estamos poniendo la cara”, manifestó.

Sobre su responsabilidad en los hechos, aseguró que ha venido para demostrar su inocencia. “Creo en los entes de control de este país y vamos a demostrar todas las pruebas de que soy inocente de los hechos que me están imputando”, explicó.

Además, indicó que no se apartará de su cargo, aunque sobre él pesa una suspensión por tres meses impuestos por la Procuraduría General de la Nación.