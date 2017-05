Autopistas de la Sabana reinicia obras en Sierra Flor, cabildo indígena se opone

Autopistas de la Sabana reinició ayer las obras de la doble calzada Sincelejo- Toluviejo, lo que generó nuevamente la reacción de la comunidad del cabildo indígena Flores de Chinchelejo, la cual, insiste en que se les están violando sus derechos y consulta previa amparados por sentencia T-435/16 de la Corte Constitucional, por lo que el consorcio no puede seguir interviniendo la Sierra Flor.

El ingeniero de Autopistas de la Sabana, Rafael De Voz Rodríguez, gerente del proyecto, informó que después de varias aclaraciones sobre la referida sentencia, la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Sucre ratificaron que la suspensión son solo 150 metros que no pueden ser intervenidos.

Dijo que no entienden porque las comunidades indígenas siguen utilizando vías de hecho para oponerse a que se culmine este proyecto. “Este reinicio de obra es por fuera de los 150 metros que suspendió la Corte Constitucional, es decir, sobre los 1.650 metros que faltan para culminar el proyecto que debió estar listo en diciembre de 2016”, indicó.

Asimismo, informó que el proceso de consulta previa con el Cabildo Flores de Chinchelejo no ha avanzado porque no existe un real compromiso de las comunidades indígenas en avanzar en el proceso consultivo, pese a que han realizado unas 15 reuniones desde el año 2015 y no pasan de la primera etapa.

“Autopistas de la Sabana quiere cumplir con este proyecto encomendado por la Nación y que cuenta con toda la documentación y disposiciones legales para acometer las obras”, indicaron.

El proyecto comienza en el kilómetro 0, en La Llanera El Cero y termina en la intersección hacía San Onofre, en una extensión de 18.3 kilómetros, de los cuales han sido ejecutados 16.5 kilómetros de doble calzada.

Por su parte, Luis Martínez, capitán del Cabildo Indígena Flores de Chinchelejo, manifestó que no entiende porque la Policía Nacional está haciendo el acompañamiento al concesionario Autopistas de la Sabana en el reinicio de la labores constructivas de la segunda calzada Sincelejo – Toluviejo en el sector del cerro Sagrado de la Sierra Flor, sin que exista una orden expresa mediante Auto del Tribunal Administrativo de Sucre.

“Debemos poner en conocimiento que hasta ahora el Tribunal Administrativo de Sucre de manera oficiosa mediante auto de fecha 8 de mayo de 2017, ordenó abrir formalmente incidente de desacato , por aparente incumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 30 de junio de 2015, proferida por este Tribunal y modificada por la Corte Constitucional – Sentencia T – 436 de 2016, contra el Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Autopistas de la Sabana”, dijo el Capitán indígena.