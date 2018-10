Avianca inició oficialmente operación en el aeropuerto Las Brujas de Corozal

Tal como estaba previsto en la mañana de hoy, se cumplió el inicio de la nueva ruta de la aerolínea Avianca al aeropuerto Las Brujas, de Corozal, segunda ciudad del departamento de Sucre.

La nueva ruta tendrá una frecuencia diaria Bogotá- Corozal, y visceversa, con Airbus 318 que tienen capacidad para 100 pasajeros. Esto es una realidad, gracias al concurso de autoridades nacionales y locales, líderes políticos, gremios económicos de la región, la aerolínea Avianca y el grupo de desarrollo de rutas de Airplan.

Esta operará del 12 al 27 de octubre próximo en el siguiente horario: Bogotá- Corozal, 10:45 a.m. y Corozal- Bogotá, 12:51 p.m. Asimismo, desde el 28 de octubre en adelante así: Bogotá- Corozal, 7:21 a.m., y Corozal- Bogotá, 9:27 a.m.

Airplan, operador del Aeropuerto Las Brujas, dio a conocer que adecuó sus espacios para hacer posible esta nueva ruta, como la ampliación de la pista y las obras adicionales fueron vitales para la llegada de aviones de mayor tamaño.

Autoridades del departamento de Sucre y del municipio de Corozal que recibe a la aerolínea Avianca, se congregaron en el acto inaugural en el aeropuerto Las Brujas, en donde casi al medio día aterrizó de manera oficial el primer Airbus de esa aerolínea.

Las autoridades de la región destacaron la importancia de esta nueva operación en el aeropuerto de Corozal, al considerar que aportará al desarrollo económico y fortalecerá la conectividad no sólo de los sucreños, sino de localidades vecinas pertenecientes a otros departamentos que por cercanía podrán tomar sus vuelos hacía Bogotá desde Corozal.

Airplan informó que desde el 2008, ha realizado obras de modernización y adecuación, contempladas dentro del Contrato de Concesión, firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, entre las que destacan:

Ampliación, pavimentación y repavimentación de la pista; ampliación del edificio terminal de pasajeros, señalización y mobiliario; dotación sistemas de información; dototación de vehículos: inspector de rampa, ambulancia y máquina de bomberos; mejoramiento y equipamiento de sanidad aeroportuaria.,entre otras.

Según Luis Alberto Rodríguez R. gerente del Aeropuerto,la inversión, desde el inicio de la Concesión, supera los $45 mil millones y para la llagada de Avianca realizaron las adecuaciones requeridas por la Aeronáutica Civil y la Aerolínea.

TEMAS Avianca Corozal Aviones Pasajeros