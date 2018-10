Barranquilleros podrán visitar el Buque “Gloria” este fin de semana

El Gran Malecón del Río, le dará la bienvenida, por primera vez, al embajador flotante de Colombia en los mares del mundo: el Buque Escuela ARC Gloria, el cual estará arribando el 12 de octubre a las 9:00 de la mañana.

“Agradecemos a la Armada de Colombia por atender nuestra invitación y esperamos a los barranquilleros este viernes a las 9:00 a.m. para darle la bienvenida a sus 170 tripulantes y realizar un fascinante recorrido por el Buque Gloria”, expresó el alcalde Alejandro Char.

A partir del momento de su llegada al Gran Malecón, el buque estará abierto al público en horario extendido, de manera gratuita, y se ofrecerán recorridos guiados donde los visitantes podrán conocer acerca de los 50 años de historia que engalanan a este navío orgullo del país.

La Alcaldía de Barranquilla está brindando todo el apoyo necesario para facilitar esta visita del ARC Gloria al Gran Malecón y hacer posible que las familias barranquilleras puedan disfrutar de esta hermosa experiencia.

Los horarios para las visitas serán los siguientes:

Viernes 12 de octubre, posterior a la ceremonia de recibimiento, desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Sábado 13 y domingo 14: a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Lunes 15 desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

El Gran Malecón del Río se ha convertido en el testigo de importantes acontecimientos de la ciudad y en esta ocasión, además de recibir al Buque Escuela ARC Gloria para el disfrute de los visitantes, será el puerto de embarque donde iniciará la primera fase del crucero de entrenamiento de grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales.

El zarpe, con destino al Océano Pacífico, está programado para el lunes 15 de octubre, a las 5:00 de la tarde.

