Bolívar, 17 procesos de revocatoria y ningún Alcalde revocado

De los 113 procesos de revocatoria que avanzan en el país, 17 están ubicados en 15 municipios del departamento de Bolívar. Los alcaldes de Cartagena, Turbaco, Rioviejo, Cicuco, El Peñón, San Jacinto del Cauca, Santa Rosa del Sur, Simití, Marialabaja, Turbana, El Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano, Altos del Rosario y Morales enfrentan o tuvieron que enfrentar el descontento de un sector de la ciudadanía y la posibilidad de tener que abandonar el cargo antes de tiempo.

Los motivos expuestos por los comités que buscan sacarlos del poder son diversos, pero en términos generales, cumplen con las dos razones planteadas por la Ley 1757 de 2015, que dicta las reglas sobre promoción y protección del derecho a la participación ciudadana. La norma señala que una revocatoria solo se puede promover bajo las siguientes premisas: incumplimiento del Plan de Gobierno y el descontento generalizado de la ciudadanía.

Llama la atención que de los 15 alcaldes de Bolívar con procesos de revocatoria en su historial, siete son del partido Cambio Radical, cuatro del partido Liberal, tres de La U, uno del Conservador, unos de MAIS y uno de Primero la Gente (los alcaldes de Turbana y Altos del rosario fueron apoyados por dos partidos). Asimismo, según dejan ver las resoluciones de la Registraduría, 10 de los 17 procesos están en etapa de recolección de apoyos, cuatro fueron desestimados por falta de firmas, uno fue archivado por no presentar las firmas en los tiempos estipulados, uno llegó a las urnas y otro, el de Cartagena, está a la espera de que se llame a referendo.

Respecto a las 10 revocatorias que están en recolección de firmas, hay que decir que por lo menos siete están a la espera de ser archivadas por incumplimiento de plazo para presentar los apoyos: seis meses desde que la Registraduría entregó los formularios para recolección de firmas. Los comités que estarían próximos a que se les archive sus procesos son los de Turbaco, Cicuco, El Peñón, San Jacinto del Cauca, Marialabaja, Córdoba y Zambrano.

A los que se les venció el plazo

En Turbaco, el comité “Por un Turbaco libre sin corrupción”, liderado por Carlos Duque, busca revocar al alcalde Antonio Alcalá Puello. El comité fue inscrito el 16 de febrero de este año y está a punto de ser archivado por no cumplir con el plazo para entregar las firmas necesarias para llamar a referendo. El alcalde Alcalá, de Cambio Radical, obtuvo 11.302 votos, por lo que se necesitan 3.391 firmas.

La revocatoria del alcalde de Cicuco es otra que está próxima a ser archivada. Hasta la fecha, el comité “Entre todos podemos acabar la corrupción”, de Donaldo Martínez Márquez, no ha presentado firmas para revocar a Alberto Vilora Fajardo del partido Liberal, quien logró 3.258 votos en 2015. Martínez, que inscribió su comité el 3 de abril, necesita el apoyo de 977 personas.

En El Peñón, el comité “Unidos por la revocatoria”, de Enalbis Rivera, también sería archivado por incumplir el plazo que tenía para presentar las 650 firmas que necesitaba para llamar a urnas y apartar del cargo al alcalde Arling Arias García, del partido Conservador. Su comité se inscribió el 23 de marzo y el plazo venció el 23 de septiembre.

El comité “El pueblo tiene la palabra”, que pretende revocar al alcalde de San Jacinto del Cauca, Enrique Franco Contreras, del partido de La U, está en la misma situación que el comité de El Peñón. Su representante legal, Ángela Barragán, lo inscribió el 10 de marzo y su plazo terminó el mes pasado. También necesitaba 650 firmas válidas.

Aunque el proceso de revocatoria de Marialabaja, liderado por el comité “Marialabaja no avanza” de Milton Torres Salgado, aún figura en etapa de recolección de firmas, su plazo se venció el 1 de agosto. El proceso para revocar al alcalde Jesús Ramírez Cardona, de Cambio Radical, también sería archivado. Se necesitaban 2.388 firmas. (Lea aquí: Revocatoria contra Alcalde de Marialabaja no prosperó)

En Turbana, el comité “Turbana por la revocatoria”, del promotor Amaury Marrugo, se inscribió el 27 de enero de 2017. Este proceso ya fue archivado el 31 de julio por vencimiento de plazo, lo que salvó al alcalde Senen Cantillo Paternina, de los partidos Liberal y Cambio Radical, de someterse a un referendo revocatorio. Marrugo necesitaba 1.589 firmas.

José Martínez Meza inscribió el 30 de enero un comité denominado “Por un Córdoba con igualdad social”, con la idea de revocar a la alcaldesa del municipio

de Córdoba, Karina Becerra Baños, de Cambio Radical. El 30 de junio se venció el plazo para entregar las 1.640 firmas que necesitaba, por lo que también estaría próximo a ser archivado. (Lea aquí: En Córdoba Tetón desistieron de revocatoria)

En Zambrano, el comité “Revocatoria de mandato de Alcalde municipal”, de Cesar Bolívar Fernández, también sería archivado. El plazo de entrega de firmas venció el 27 de junio. Bolívar pretendía revocar al alcalde Alberto Miguel Murillo Palmera de Cambio Radical, que obtuvo 3.637 votos en las elecciones de 2015. Para llamar a referendo se necesitaban 1.091 firmas.

Revocatorias sin apoyo

En Rioviejo el proceso de revocatoria solo duró un día. El 8 de mayo, Óscar Sanabria Mizar inscribió el comité “Revocatoria de mandato”, para retirar del cargo al alcalde Onel Jiménez Pimienta del partido Liberal. Un día después, el 9 de mayo, desistió de la idea y devolvió los formularios a la Registraduría sin ninguna firma. Para llamar a las urnas necesitaba 622.

En Santa Rosa del Sur, el proceso de revocatoria fue desestimado por la Registraduría luego de que el comité “Revocatoria del mandato del alcalde de Santa Rosa del Sur” se presentara con 292 firmas. Para llamar a referendo se necesitaban 1.437, el 30% de los votos que logró el alcalde Delmar Augusto Burgos Uribe, del partido de La U.

La situación en Simití no es muy diferente al de Santa Rosa. El comité “Revocatoria del mandato del alcalde de Simití Bolívar”, de José Delgadillo, solo recolectó 12 firmas de las 1.342 que necesitaba para revocar al alcalde Jesús Alberto Ramírez Cardona de Cambio Radical. La Registraduría Nacional desestimó este proceso el 6 de junio por falta de apoyo.

Altos del Rosario, tres procesos, tres casos llamativos

El 11 de agosto, Luis Alberto Vásquez Molano, líder del comité “Para dejar de creer, sí a la revocatoria”, entregó 1.432 firmas a la Registraduría pero desistió de continuar con el proceso. Vásquez solo necesitaba que le avalaran 829 firmas para llamar a un referendo revocatorio en contra del alcalde Jacinto Rodríguez Ardila, de los partidos de La U y Cambio Radical.

Ocho días después, el 20 de agosto, sorpresivamente se inscribió un comité con un nombre similar: “Para no seguir creyendo, digamos sí a la revocatoria”, liderado por Dainer Mattos Baños. Actualmente, este comité avanza en la recolección de firmas.

El tercer promotor de la revocatoria en Altos del Rosario solo estuvo activo cuatro días. El comité “Jóvenes por la democracia”, de Leyder Gómez Cuevas, se inscribió el 22 de agosto y se retiró el 26 del mismo mes al entregar los formularios a la Registraduría sin ninguna firma, por lo que fue desestimada por la entidad.

En El Carmen de Bolívar ganó la abstención

El 20 de enero se inscribió el comité “Revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de El Carmen de Bolívar en el periodo 2016-2019 Rafael Gallo Paredes”, del promotor Fred de Jesús Torres. El 11 de mayo, la Registraduría validó 3.126 firmas de las 6.126 que presentó el comité y llamó a un referendo para el 9 de julio. El número mínimo de apoyos requeridos según el censo electoral era de 3.063.

Filialmente, de acuerdo al informe entregado por la Registraduría Nacional, 6.195 personas acudieron a las urnas y depositaron 5.457 votos por el “sí” y 337 por el “no”. A pesar de que ganó el “sí”, el alcalde Rafael Gallo Paredes, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), conservó su cargo porque no se sobrepasó el umbral de 14.000 votantes. (Lea aquí: Referendo revocatorio en El Carmen de Bolívar no alcanzó la votación)

Cartagena y Morales, las únicas con un proceso “normal”

Aparte del comité “Para no seguir creyendo, digamos sí a la revocatoria” de Altos del Rosario, el comité “Sí revoco. Lo mejor es que no prometas y no cumplas. Yo amo a Morales”, del municipio de Morales, es el único proceso de revocatoria que está en etapa de recolección de apoyos y no está en riesgo de ser archivado por incumplir los plazos de la Registraduría.

Este comité, liderado por Roberto Pérez Liñán, fue inscrito el 13 de julio de 2017. De conseguir las 1.127 firmas válidas que se necesitan, podría haber un llamado a las urnas para definir la continuidad del alcalde Rodolfo Díaz Díaz, del Partido Liberal.

En Cartagena, la capital de Bolívar, el proceso también avanza con normalidad a pesar de los líos legales en los que se encuentra el alcalde Manuel Vicente Duque, del movimiento Primero la Gente. El comité “Porque la ciudad manda Manolo se va”, de Roberto Pérez Liñán, logró que la Registraduría le avalara las firmas suficientes para llamar a un referendo, y se está a la espera de que se defina la fecha. Duque consiguió 127.440 votos en 2015, por lo que los apoyos válidos tuvieron que ser más de 38.232. (Lea aquí: Avaladas firmas que buscan revocatoria del mandato de Manolo Duque)

Revocatoria, puro “tilín tilín”

A pesar del alto número de alcaldes amenazados por el fantasma de la revocatoria en Bolívar, que los comités cumplan con su objetivo no es tan simple como parece, especialmente si se tiene en cuenta que históricamente la abstención ha sido protagonista en todos los procesos electorales del país. Para que tenga una idea, una vez inscrito ante la Registraduría, cada comité tiene un plazo de seis meses para entregar las firmas necesarias: el 30% de los votos obtenidos por el alcalde. Esta es la parte más “fácil” y, aun así, son pocos los que lo consiguen.

De ser avaladas las firmas necesarias, los ciudadanos serán llamados a un referendo revocatorio para decidir el futuro del alcalde, sin embargo, lograr la mayoría de votos a favor no es el único problema de los promotores de la revocatoria. Para que el resultado de este referendo sea válido, en las urnas deberá depositarse, como mínimo, el 40% de los votos registrados en las elecciones de 2015, cuando fue electo el mandatario. Si no se sobrepasa este umbral, las votaciones no tendrán validez y el alcalde continuará en el cargo.

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), en los últimos 20 años ningún proceso ha logrado revocar a un alcalde. Alejandra Barrios, directora de la MOE, explica que la mayoría de los procesos no superan el umbral de firmas necesarias y los pocos que sí lo hacen no sobreviven a las urnas, porque los ciudadanos no salen a votar.

“Es importante que la gente entienda que este es un mecanismo para destituir a un mandatario que no está cumpliendo con su plan de gobierno y no una herramienta para fines políticos. Lastimosamente hemos notado que las campañas de revocatoria de alcaldes coinciden con el año preelectoral del Congreso y son utilizadas para hacer política, especialmente para la Cámara de Representantes”, indicó.

Además de ser una herramienta para hacer política, las autoridades electorales del país también denuncian que la revocatoria está siendo utilizada en algunos casos como un mecanismo de revancha política cuando no se ganan las elecciones. Ahora, independientemente de las razones, la revocatoria sigue ganando adeptos en todo el país y la región Caribe no es la excepción. Sin embargo, queda claro que, aunque el número de procesos crece, los mandatarios en riesgo siguen invictos.