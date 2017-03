200 jóvenes de Montes de María recibieron libreta militar

Doscientos (200) jóvenes y adultos de tres municipios de los Montes de María, recibieron su libreta militar, en una concurrida actividad realizada en San Nepomuceno, en cumplimiento de la estrategia ‘Libreta en Mano’, para personas que tienen pendiente la definición de su situación militar.

Estos beneficiarios pertenecen a San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, y también Tolú Viejo en Sucre, todas poblaciones de la zona de los Montes de María, que fue muy golpeada por los grupos al margen de la ley.

“AGRADECIDOS”

Julián Ríos Pacheco, joven beneficiado con esta iniciativa, expresó su agradecimiento por la entrega del documento. Considera que es una nueva oportunidad para poder avanzar en muchos espacios de su vida.

Ríos dijo que la tarjeta militar le va a permitir a todos los que la obtuvieron, mejorar sus condiciones de trabajo y estudio, ya que por falta de ese documento antes era muy difícil acceder a esas expectativas.

“Ahora soy un ciudadano con un documento que me representa. Con esta iniciativa el municipio nos está apoyando, y es una forma de seguir ayudando a las comunidades más necesitadas”, dijo Acosta.

Estas personas cumplieron con los lineamientos de la estrategia, y la idea es seguir aumentando en número el ejército de paz que necesita el país.

ES UNA NUEVA ETAPA

Presidieron el acto el mayor Julio Pinzón Gutiérrez, comandante de la Segunda Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional; Miledy Galeano Paz, directora territorial de la Unidad de Víctimas en Bolívar, y el alcalde de San Juan Nepomuceno, Benito Acosta Vergara.

La entrega de las 200 tarjetas militares se realizó en el marco de la política pública de atención al sujeto de reparación colectiva Narrar para Vivir, que permite que las personas que no prestaron su servicio militar, puedan acceder de forma gratuita a la obtención de ese documento.

“La estrategia es una campaña para acercar a las víctimas y llevar esta oferta institucional de manera fácil, cercana y gratuita, liderada por la Unidad para las Víctimas en articulación con el Ejército Nacional y la Alcaldía”, dijo Miledy Galeano.

Explicó que el documento le permite a los jóvenes iniciar nuevas etapas tanto de estudio como de trabajo, eliminando las barreras de acceso que en algún momento tuvieron por no contar con ese documento.

Para Galeano Paz, la libreta militar es una medida de satisfacción, un reconocimiento a todas las víctimas que han sufrido los embates del conflicto armado, para que no vuelvan a esos escenarios de violencia.

“Los derechos de las víctimas es el paso fundamental en la consolidación de la paz, y la reconstrucción de confianza con las instituciones”, expreso la funcionaria.