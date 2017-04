624 personas LGBTI en la región Caribe son víctimas del conflicto armado

De 8 millones 376 mil 463 víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, 1.901 son miembros de la población LGBTI, de las cuales 624 pertenecen a la región Caribe, siendo Bolívar el departamento con más personas afectadas. Así lo reveló el Gobierno Nacional este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

No obstante, la corporación Caribe Afirmativo sostiene que hay subregistros de estas estadísticas, debido a que hay personas de esta población que aún no se auto-reconocen como tal.

"No se auto-reconocen por la naturalización de la violencia, el temor a ser revictimizados, la falta de garantías en algunas entidades del Estado que no respetan los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Además, algunos no lo han hecho por el vencimiento de las fechas para la toma de declaraciones y la poca o escasa promoción de la participación en los espacios de auto-reconocimiento de personas que hayan sufrido violaciones a sus derechos", detalló Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo.

Castañeda insiste en que, aunque se ha avanzado en la caracterización de las víctimas, todavía hay asuntos pendientes.

"Lo primero en deuda tiene que ver con la reparación integral, sobre todo colectiva. Si bien entendemos que se está trabajando en la identificación de los hechos victimizantes y en las reparaciones individuales y simbólicas, nos parece clave que también se avance con las personas LGBTI en las reparaciones colectivas, que, además de resarcir del daño, es un mensaje al mundo de que este es un Estado respetuoso de los derechos. Lo segundo, es el paso que debemos dar, la transición de víctimas a ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos", añadió.

Analizando el panorama en la región

Desde el viernes 7 de abril, el colectivo recorre varias poblaciones de la región Caribe haciendo un balance del panorama, que incluye una exposición de narrativas de cómo ha impactado la violencia en Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI). También se realizarán presentaciones culturales y artísticas.

La presentación de los avances que se han tenido en la reparación integral a las víctimas, se inició en Soledad (Atlántico), continua en Cienaga (Magdalena); luego en El Carmen de Bolívar (Bolívar) el 24 de abril; y el 1 de mayo en Maicao (La Guajira).

Con el evento se apunta a generar consciencia y sensibilización en los habitantes del Caribe colombiano sobre la igualdad de derechos que tienen estas personas.