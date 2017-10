"Aceptamos la intervención, pero no la compartimos": Gerente de ESE de Magangué

Desde el pasado 3 de octubre la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino de manera sorpresiva a la E.S.E. Hospital Río Grande de la Magdalena en Magangué.

La Superintendencia alegó que recaudó información relacionada con aspectos administrativos, financieros, jurídicos, técnico científico y de servicios, donde se pudo evidenciar presuntas debilidades relacionadas con la falta de control que representa, a juicio de esta entidad, un inminente riesgo para la prestación de los servicios de salud a 123.906 potenciales usuarios en el municipio.

Ante esta situación, ordenó por el término de un año la medida especial y el agente interventor designado deberá presentar un plan de acción que permita subsanar los hallazgos identificados a fin de garantizar los derechos en salud de los usuarios.

Por tal razón nombró como agente especial interventor a Yadira Blanco Hernández y separó del cargo al gerente titular Wilder Lagares Gullozo.

Sin embargo, Lagares Gullozo habló con El Universal y expresó que si bien le sorprendió la medida, acepta la determinación de la Supersalud, más no la comparte. “Acatamos la resolución de la Superintendencia, aunque no la compartimos puesto que la ESE está sin riesgo financiero”, aseguró.

El pasado 26 de mayo varios hospitales de Bolívar fueron categorizadas “sin riesgo financiero” por el Ministerio de Salud, entre esos la ESE Río Grande de la Magdalena en la Resolución 1755, a corte de 31 de diciembre del 2016.

Explicó que la ESE municipal, bajo su administración, ha salido de la crisis en la que se encontraba. “Quiero destacar que de los 67 meses que llevo como gerente de la institución, se han pagado 69 sueldos, pues cuando llegué se debían. El mismo número de contratistas van al día, todos ellos han cumplido con su compromiso de pagar su seguridad social; no tenemos deudas con proveedores; nuestra administración no tiene embargos de los años que he administrado y erradicamos el cartel del embargo. Por último, encontramos siete centros de salud con candados y en mal estado. Hoy, además de abrirlos, llevamos intervenidos nueve y ya tienen su dotación”, precisó.

Sobre esta inversión, precisó que el ente territorial invirtió unos 1.008 millones de pesos, mientras que la ESE unos $1.134 millones, lo que equivale a un 47% y un 53%, respectivamente.

La medida

Según advirtió Javier Villarreal, superintendente Delegado para las Medidas Especiales, “identificamos serias dificultades administrativas y financieras en esta entidad. Este hospital es la puerta de entrada de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y ahora nuestro objetivo es estabilizar la operación y

estructurar una ruta de trabajo que permita ofrecer un servicio de calidad a los usuarios”.

La intervención de la Supersalud no interfiere en nada con la atención a los pacientes. Las consultas, las citas médicas y las urgencias están funcionando normalmente. Un año duraría la medida de parte de esta entidad.