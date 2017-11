Agente interventor de la ESE Río Grande denuncia presuntas irregularidades

Desde el pasado 3 de octubre, la ESE Río Grande de la Magdalena, hospital de primer nivel de Magangué, fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

La medida se tomó por presuntas irregularidades que se presentaron al interior de la misma y que fueron denunciadas ante esta entidad.

La Supersalud, ante tal situación, suspendió al gerente titular Wilder Lagares Gullozo y encargó a Yadira Blanco Hernández como agente interventor, quien a dos meses de estar en ese cargo presentó un informe en el que se encontraron presuntos hallazgos en la parte financiera, administrativa, talento humano, jurídico y asistencial.

Augusto Rafael Hernández, jefe asistencial, explicó que se encontraron presuntas anomalías como que en 2017 no se firmó contrato con ninguna EPS; estas mismas entidades le adeudan más de 5 mil millones de pesos a la ESE y al parecer no se adelantaron gestiones para recuperar esos dineros; la ESE tiene deudas que ascienden a los $15 mil millones y supuestos pagos a contratistas por más de $3 mil millones, de los cuales no se encontró soporte.

“Mucha gente está yendo a cobrar y no ha habido forma cómo demostrarlo. No cumplen con el lleno de los requisitos que corresponden a un ente público, como contratos u orden de prestación de servicios”, expresó el funcionario.

Explicó que la entidad tiene una cartera pendiente por cobrar que supera los $ 8.675 millones, de los cuales $ 1.241 millones se encuentran por radicar.

Otro de los hallazgos de los que habló Hernández lo constituye una serie de giros a terceros por más $1.400 millones, realizados sin soportes contables, administrativos, financieros y presupuestales, procesos que hoy están en manos de los respectivos entes de control para su auditoría.

También se encontraron contratos que superan los $1.700 millones sin el lleno de requisitos y no se encontraron copias de contratos en ejecución, pero sí contratos vencidos que estaban en ejecución.

Además, se hallaron remodelaciones de centros de salud con problemas de ejecución. El puesto de salud del barrio Pastrana se habría construido en un lote propiedad de un particular que hasta la fecha no se ha legalizado, por lo que se intenta negociar con el dueño del predio.

En el mismo informe se enuncian más de 38 demandas cuyas pretensiones ascienden a

Hay productos faltantes por más de $13 millones y otros $8 millones en inconsistencia, es decir, mercancía recibida que no aparece en el inventario porque las facturas llegaron sin precio por artículos.

“El equipo auditor trabaja incansablemente para que las investigaciones avancen a buen ritmo y se radiquen ante los entes de control el mayor número de hallazgos, de tal manera que se le devuelva a los magangueleños los servicios del primer nivel de atención del municipio de Magangué”,

Más irregularidades

Se reveló que el parque automotor terrestre y fluvial que debería prestar los servicios de ambulancias está en mal estado, abandonado en parqueaderos, a los cuales tampoco hay como pagarles.

“Contratos de arrendamiento de camionetas sin que hasta la fecha se haya podido identificar a su propietario; más de 120 personas sin contratos y que reclaman derechos; deuda al personal de planta de sus aportes de cesantías (2009, 2010, 2011, 2012, además de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los años 2015 y 2016), así mismo liquidaciones del personal retirado de los años 2015, 2016 y lo corrido del año 2017”, reveló.

Agregó que las quejas sobre la mala prestación del servicio en los puestos de salud eran constantes y que algunas obras de remodelación en las doce sedes ya se han deteriorado.