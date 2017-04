Agua pasó por aquí...

Cada que llega el carrotanque con agua a la Calle Real, de Villanueva, se forma una algarabía entre vecinos desesperados por una gota de agua.

La calle polvorienta la inunda un gentío que desde hace un par de meses, abre la pluma y solo bota un extraño ronquido.

Doce de abril, 10:14 de la mañana, con el sol furioso de testigo, empieza el vehículo a cargar de agua todos los baldes y tanques alineados en una fila que parece interminable.

Dos de esos tanques son los de Sara Jiménez, quien se queja porque no pudo prepararle el desayuno a sus tres hijos.

“¿Con qué agua les voy a cocinar?”, lanza una expresión al aire cuando tiene la cámara de El Universal frente a su ceño fruncido. “Hoy me tocó salir a comprar fritos otra vez, no mijo, el bolsillo no está pa’ tanto”, remata.

A su lado, una mujer suelta una carcajada, es Margarita Orozco, la vendedora de fritos del pueblo, quien al enterarse que había llegado el carrotanque dejó su negocio y también cargó con un par de galones para abastecerse.

“La verdad, a mí me sirve cuando no hay agua porque vendo más fritos, pero no es justo que estemos sufriendo tanto tiempo por agua”, dice Margarita.

Los niños bajan una loma con los pies descalzos y dos ‘talambucos’ en cada una de sus manos que les llegan hasta la cintura. Para volver a subir con el pesado líquido, algunos aprovechan el chance de los burros parqueados al lado de la fila.

También se escucha en la fila a otras dos mujeres discutir porque una de ellas no quiere esperar su turno; un hombre empuja a otro que llevó tanques gigantescos, pues todos quieren llenar rápido todos sus recipientes.

Al final, aquellos que tuvieron que amenazar con bloquear la vía para que les mandaran cuanto antes un carrotanque, se surtieron de agua, agua que, “en menos de lo que canta un gallo”, o en un “abrir y cerrar de grifo”, va a volver a hacer falta. “Tengo un ropero de siete pisos que me espera en la casa”, concluye Sara antes de partir con su par de tanques.