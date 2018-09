Aguas de Bolívar lideró audiencia pública para revisar quejas en El Carmen

En El Carmen de Bolívar, la comunidad está feliz por las obras del sistema de alcantarillado que realiza la Gobernación de Bolívar porque por fin las aguas servidas van a dejar de circular por las calles, pero también están preocupados por el estado en que están quedando las vías luego de ser intervenidas.

Por esa razón Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., realizó una audiencia publica para revisar las quejas de la comunidad, que exige el arreglo de las calles luego que el Consorcio Virgen del Carmen termine de instalar la tubería.

Entre las solicitudes se encuentra la de César Medina, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Minuto de Dios, quien pidió el arreglo de la vía que conduce a la segunda etapa, ya que no puede entrar el carro recolector de basura porque no han compactado el terreno.

Además, falta la construcción de unos manjoles, y necesitan que se agilice el trabajo antes que inicie la construcción de bordillo, andenes y cunetas por parte de la Gobernación de Bolívar.

Por otra parte, el concejal Grismaldo Fonseca, dijo que el Consorcio no está haciendo los trabajos como son, si no que está perjudicando la movilidad del municipio. "Nos da la impresión de que el consorcio no tiene siquiera un estudio del suelo porque en la forma en que está realizando los trabajos así lo dejan ver", añadió Fonseca.

Igualmente, Blanca Victoria Sabagh, señaló que los trabajos que adelanta la Gobernación a través del Consorcio deben estar coordinados con los que realiza la Alcaldía municipal.

Arreglo de calles

Debido a las quejas y reclamos de la comunidad, el gerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres, indicó que el objetivo de la audiencia era escuchar a la comunidad pero también anunciar que el gobernador Turbay ordenó el arreglo de los tramos críticos.

Añadió que va a garantizar que las calles queden en buen estado y la comunidad pueda tener una movilidad libre de obstáculos.

El funcionario anunció que lo importante es que el cien por ciento de la población va a contar con el servicio de alcantarillado, así tengan que hacerle un adicional al presupuesto del contrato.

Igualmente, dijo que la planificación del proyecto se hizo con base a la carta catastral del municipio, pero reiteró que los barrios que no están dentro del documento van a ser atendidos.

En cuanto a las obras de alcantarillado que realiza la Alcaldía, Aguas de Bolívar va a verificar si existen las especificaciones y si está mal hecho tienen que hacer cumplir las pólizas de estabilidad.

El Consorcio

Guillermo Quintero Márquez, representante legal del Consorcio, sostuvo que dentro del objeto del contrato sólo se contempla la instalación de tubería y relleno con material del sitio.

Añadió que desafortunadamente el terreno de El Carmen es arcilloso y se comporta muy mal con el agua y no logra compactar, y por eso las quejas de la comunidad. Aguas de Bolívar va atender las calles más críticas.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Menores de edad desaparecidas en Bogotá fueron encontradas en Guatapé