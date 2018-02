Ahora el que se está dañando es el maíz

Las 20 mil toneladas de maíz blanco y amarillo que fueron cultivadas en los últimos meses por los campesinos de los Montes de María, no han podido ser comercializadas por los bajos precios que hay en el mercado.

Por eso, los cultivadores piden que así como ocurrió con el ñame, que se impulsó a través del ‘Ñametón’, se les ayude a abrir nuevos mercados.

Pedro Villalba Torres es unos de los campesinos del corregimiento de San Cayetano, en el municipio de San Juan Nepomuceno, quien asegura que tiene mucho maíz represado y no ha podido venderlo porque los 600 pesos que pagan por un kilo, no soporta todo lo que ellos invierten en el cultivo.

Dice que desde la Secretaría de Agricultura de Bolívar les deben ayudar a evacuar toda la producción que hay en la subregión.

"El último año nos generó una muy buena producción, pero de lo que les quieren pagar los comercializadores no ganamos nada, tenemos mucha pérdida", preciso el labriego.

Otros campesinos advierten que no tienen tierra propia sino que deben arrendarlas para poder cultivar el producto, además deben realizar préstamos en entidades bancarias para poder trabajar, lo que los afecta económicamente.

"No contamos con el apoyo del Estado, para nosotros no hay subsidios agrarios, acá no nos ayudan a tener cultivos propios de la región ni nos brindan acompañamiento como si lo hacen en otras zonas del país", agregó otro campesino de los Montes de María.

Esta crisis con el maíz - según explicaron- nunca se había presentado en la región, por eso los comercializadores lo pagan al precio que ellos crean conveniente.

Senén Arias Aragón, comercializador de productos agrícolas, señaló que la crisis es tan grande que no le pueden comprar los bultos que lleva el campesino porque no hay flujo de capital, ya que ellos no lo están vendiendo en los grandes mercados.

Resaltó que los campesinos de cultivos que suelen tener pérdidas como el ñame, el maíz o la yuca, no cuentan con amparo alguno y que en ese círculo de pérdidas también entra los transportadores y comercializadores.

La crisis se agudiza más por la súper producción del producto que tiene el departamento de Córdoba, que en nada favorece a los Montes de María.

Arias dice que esta situación del sector rural provoca en los labriegos frustración, lo que podría desencadenar en un desplazamiento nuevamente por la falta de oportunidades.

Indicó que necesitan que el Gobierno implemente las medidas necesarias y organice el gremio, pero no en papel sino con acciones para que se pueda subsistir en la región, ya que existen 2.500 campesinos que no saben qué hacer con lo que producen.

Por la venta de un bulto de maíz de 50 kilos, los campesino reciben 25 mil pesos y el transporte tiene un valor por bulto $13.500, un precio tan poco rentable que en muchas ocasiones, según ellos, trabajan para pagar más de lo que invierten.

Buscan apoyo del gobierno nacional

El secretario de Agricultura, Herney Olaya, indicó que de acuerdo a la información de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), el maíz blanco lo están comercializando a muy bajos precios. En el departamento de Córdoba hay 30.000 toneladas en los molinos, y otro de los factores que está ocasionando el problema es que Colombia importó una gran cantidad de maíz con precios muy bajos. Indicó que el maíz amarillo tiene un mejor precio, por eso la Secretaria está gestionando ante el Gobierno nacional la articulación de acciones que permitan definir estrategias para ayudar a los pequeños productores que tienen este problema.