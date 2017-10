Alcalde Alí pide garantías a Caribe RAP

“Tengo muchas expectativas sobre lo que será la Región Administrativa y de Planificación del Caribe RAP”.

Con esta frase el primer mandatario de los magangueleños, Pedro Alí Alí, inició su intervención en el “Simposio Regional Ordenamiento y Renovación del Territorio para la Paz”.

Esbozó serios cuestionamientos a las decisiones de planeación e inversión nacional y regional con respecto a la región de La Mojana, concretamente el sector de la provincia y en especial este municipio.

Alí Alí, anfitrión de decenas de visitantes que arribaron a Magangué a participar de los actos de celebración de los 241 años de refundación, planteó la necesidad de pedirle garantías a la RAP Caribe para esta subregión, al referirse a la falta de apoyo a inversiones que han sido solicitadas desde hace mucho tiempo.

Específicamente, se refirió a la interconexión con la zona arrocera o La Mojana, ya que paralelamente ha visto cómo, ambiciosos proyectos con elevados recursos en sectores agroproductivos y de infraestructura, han recibido apoyo por parte de los gobiernos departamentales y nacional, restándole inversión a la provincia, que la necesita a gran escala.

Un reclamo que se profundizó en frases como “apoyamos la RAP, pero no quiero ver una RAP que gestiona miles y miles de millones solo para el litoral Caribe y nada para la provincia”.

Los planteamientos

Uno de sus mayores planteamientos de debate fue el proyecto conocido como “Diamante Caribe”, que lideró Findeter, y por el cual dijo: “como alcalde de Magangué llevo dos años esperando, pero hace seis meses cerré ese libro (…) Me atrevo a decir que eso será letra muerta, muy bonito lo que se escribió, muy buena la intención de Findeter, pero ¿dónde están los recursos para garantizar ese desarrollo?”.

“Que nos tengan en cuenta a los pueblos de la región, no solo a Barranquilla, a Santa Marta, a Cartagena, concentrémonos en donde está la pobreza, donde están los verdaderos problemas. No empecemos a decir que los primeros recursos y proyectos son para desarrollar a Cartagena o la zona agroindustrial y palmicultora del Cesar o a la zona agroindustrial de la zona Bananera del Magdalena. Si eso es así, entonces vamos a salirnos del Caribe y nos vamos para Antioquia y con La Mojana vamos a Nechí y que desarrollen el Caribe de El Carmen de Bolívar para allá o nos quedamos como estamos. La RAP Caribe no se puede convertir en un nuevo centralismo entre costeños, como lo estamos viviendo actualmente con los Ocad Regionales. Exigimos la participación en todas las estampas del proceso y de esa manera garantizaremos un desarrollo para nuestras regiones en el momento justo”, planteó.

Envió un mensaje al gobernador Dumek Turbay: “Hoy a El Carmen de Bolívar y los Montes de María, el gobernador los ha convertido en tacitas de plata. Me pregunto: cuando él salga del gobierno, ¿quedará garantizada la velocidad de los últimos dos años de desarrollo y su sostenibilidad? Él es el verdadero representante de todos los provincianos del departamento de Bolívar, es su obligación que quedemos tranquilos con la descentralización”, puntualizó.

Los retos

Se refirió a los retos que el municipio enfrentará con la apertura del puente Yatí - La Bodega, un proyecto que brindará desarrollo, pero también un cambio en la dinámica social, por lo que se necesitará del apoyo que puedan generar las gestiones de la RAP Caribe.