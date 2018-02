Alcalde de Zambrano negó la presencia de actores armados ilegales en ese pueblo

La zozobra y el miedo que pretendían provocar algunas personas en el municipio de Zambrano, el cual durante muchos años estuvo dominado por los grupos violentos, fue desmentida por las autoridades, quienes rechazaron la presencia de actores armados ilegales en esta población de los Montes de María.

El alcalde Alberto Murillo Palmera, rechazó cualquier posibilidad de que la violencia llegue nuevamente a esta comunidad durante un consejo de seguridad municipal.

El mandatario negó contundentemente la presencia de grupos armados ilegales, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tanto en zona urbana como rural, por lo que le envió un mensaje de tranquilidad a los campesinos.

"Nuestros campesinos y la comunidad del casco urbano pueden estar tranquilos porque estamos realizando todas las intervenciones para seguir garantizando la seguridad y un orden público con todas las garantías", indicó Murillo.

Agregó que a ciencia cierta no hay evidencias ni testimonios que demuestren la presencia de grupos armados ilegales en ese territorio, pero eso no significa que no se intensifiquen los controles.

Resaltó que a raíz de las noticias sobre lo que ha sucedido en otros municipios del país, solicitaron el aumento del pie de fuerza para estar más fortalecidos en la seguridad.

"Le pedimos especial apoyo a la Infantería de Marina para que tuvieran cuidado en el acceso al puente vehicular sobre el río Magdalena que se encuentren entra entre los municipios de Zambrano y Plato, Magdalena y evitar cualquier ataque", añadio el Alcalde.

Agregó que se encuentran más tranquilos luego del consejo de seguridad departamental que se llevó a cabo en días pasados en la Gobernación de Bolívar, donde las autoridades que se encargan de mantener la seguridad en todo el departamento les manifestaron que en los Montes de María a los violentos no los van a dejar entrar.