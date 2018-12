Alcalde (e) de Barranco de Loba dice que no va a renunciar

Más adelante, sigue el escrito asegurando que “no he renunciado ni voy a renunciar bajo la fuerza y menos bajo la utilización de las vías de hecho”.

La incertidumbre parece no querer apartarse del municipio de Barranco de Loba, pese a que después de 15 días de protesta los barranqueros lograron que el alcalde (e) Mauro Martínez de la Puente atendiera su solicitud y firmara una carta de renuncia que lo retiraría del cargo desde hoy, las cosas tomaron un rumbo inesperado luego de que Martínez de la Puente emitiera un comunicado desvirtuando dicha carta de renuncia y ratificando su cargo.

Seguirán protestando

“Mauro Martínez hizo un nuevo reporte en el que asegura que fue presionado y que no renunciará, pero nosotros ya radicamos la carta de renuncia que él firmó. Nuestra comunidad se mantendrá en su petición, que es la renuncia de Martínez, por lo tanto seguiremos con nuestra protesta y la toma de la alcaldía, también esperamos que el gobernador se pronuncie y proceda a separarlo del cargo”, expresó Samir Díaz, quien además aseguró que ya están radicadas las denuncias en los entes de control.

Gobernación se pronuncia

El universal consultó a la Gobernación de Bolívar, que manifestó: “Es importante resaltar que la responsabilidad primaria de la seguridad y acciones de policía en el municipio son del alcalde, quien en el marco de sus competencias debería abordar la atención de la protesta pacífica y generar espacios de diálogo con la comunidad, garantizando la seguridad de los habitantes”.

Además aseguró que “la Gobernación de Bolívar ha procedido a generar espacios para el diálogo buscando garantizar el respeto de los derechos de quienes protestan, el equilibrio de las instituciones y del servicio público. El día 22 de noviembre se realizó mesa de diálogo con los manifestantes del municipio, funcionarios de la Gobernación de Bolívar y el alcalde municipal, con el fin de mediar la situación de orden público del municipio. Así mismo el 10 de diciembre se realizó una reunión con presencia de representantes de la Gobernación de Bolívar, Diócesis de Magangué, Alcaldía de Barranco de Loba, Fiscalía, Procuraduría provincial de El Banco Magdalena, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y líderes de la comunidad, en la cual se hicieron denuncias en contra del alcalde de Barranco, los organismos de control se comprometieron a adelantar el trámite de las mismas”.

Frente a esto, ayer solicitaron a la Fiscalía practicar pruebas que determinen si el documento aportado a la Gobernación es o no falso “para poder adelantar actuaciones en el marco del artículo 5 de la Ley 190 de 1995, pues de no tener plena prueba de la falsedad, no se tendría competencia para conocer del asunto desde la administración departamental”.