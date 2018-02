Alcaldes deben garantizarle el servicio de agua hasta a los morosos

Los alcaldes municipales deben garantizar la prestación de los servicios públicos, aun si hay usuarios que no pagan oportunamente su factura.

Así lo indicó el gerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres Scaff, frente al anuncio de la Alcaldía de San Cristóbal, al norte del departamento, de una crisis inminente de agua potable si la comunidad no paga por la prestación del servicio.

“Reconocemos el esfuerzo que ha hecho la Alcaldía Municipal de San Cristóbal para subsanar la deuda con Electricaribe y permitir el funcionamiento del acueducto pero no se puede suspender el servicio de agua potable a toda la población por el no pago de la factura de algunos usuarios”, dijo el gerente de Aguas de Bolívar.

Según el alcalde de San Cristóbal, Germán Zapata, la empresa operadora del acueducto, Asoaguas, cesará actividades debido a que no recauda los recursos suficientes para cubrir los gastos de insumos químicos, personal técnico y servicio de energía eléctrica.

Al respecto, Torres Scaff, aclaró que además de los ingresos por facturación, las administraciones municipales transfieren a los operadores recursos de subsidios por prestación de servicios con los cuales pueden garantizar el funcionamiento de los acueductos.

Y agregó que si la administración municipal cuenta con un operador, en este caso Asoaguas, “con mayor razón corresponde a este hacer la gestión financiera necesaria para obtener recursos, recuperar la cartera morosa y garantizar la continuidad del servicio”.

“Esa es la situación en no pocos municipios del departamento. La Gobernación construye la infraestructura necesaria para llevar agua potable, pero la continuidad en el servicio es afectada por deficiente capacidad técnica, deudas por energía, bajo recaudo de facturación, escasa cultura de pago y en fin, muy poca organización empresarial de los operadores”, explicó.

En el caso de San Cristóbal, con una inversión de 359 millones de pesos, la Gobernación entregó en enero de 2017, una planta de tratamiento compacta con capacidad para suministrar 14 litros de agua potable por segundo y llevar el servicio a la población durante 15 horas diarias.