"Alumbrado Público de El Carmen no cumple con el contrato"

El personero de El Carmen de Bolívar, Fredy García Castro, le solicitó al alcalde de este municipio Rafael Gallo Paredes, que decrete la caducidad administrativa del contrato 001 de 2005 que corresponde a la prestación del servicio de alumbrado público en el casco urbano, que ejecuta desde hace más de 12 años la empresa AGM Desarrollo SAS.

García en entrevista con El Universal, señaló que ya es la segunda vez que realiza esta solicitud teniendo en cuenta que la empresa no está cumpliendo con el objeto contractual, luego de haber inspeccionado en varios barrios de la población.

El representante del Ministerio Público también le solicita al mandatario que le aplique las sanciones correspondientes a la empresa tal como lo expresa la cláusula penal establecida en el contrato.

Esa es una situación -según el Personero- que está vulnerando los derechos de los carmeros, quienes están pagando un servicio que no les están prestando.

“Dentro de la inspección encontramos sectores donde no hay luminarias, otros donde no funciona y otros donde no existe siquiera la infraestructura física para la prestación del servicio”, añadió el funcionario.

Cobran en zona rural

Además, le solicitó al alcalde que se tomen las medidas para que no le sigan facturado el servicio a la zona rural (corregimientos y veredas), ya que ellos no reciben ese beneficio, y que no está contemplado en ningún contrato.

Agregó que diariamente a la Personería llegan quejas por la mala prestación del servicio y presuntos cobros excesivos que les llegan en la factura de energía de Electricaribe.

Empresa se defiende

En cuanto a esta situación, la empresa AGM Desarrollo SAS, informó a través de un comunicado que solo recibe el pago por el servicio que presta en el casco urbano del municipio, tal como puede constatarse con la empresa Electricaribe.

Señalan además que en lo que compete a la Troncal de Occidente, esa es una vía concesionada y por tal razón no pueden hacer inversiones. Es decir, le toca a la Concesionaria Montes de María atenderla.

“Nosotros realizamos mantenimientos semanalmente en El Carmen de Bolívar, de acuerdo a los daños que reporta la ciudadanía a la línea telefónica que manejamos, en cuanto al barrio Las Colonias, informan que fue intervenido en 2017 mediante el Programa de Normalización de Redes Eléctricas del Gobierno Nacional. Esperamos que a mediados de marzo, cuando culmine la etapa de diseño, se inicie la instalación de la infraestructura de alumbrado público”, precisa el comunicado.

A su vez, Electricaribe indicó que la responsabilidad del alumbrado público en El Carmen de Bolívar está a cargo de la Alcaldía y está dividido la parte rural de la parte urbana, es decir, la operación y el mantenimiento de luminarias de la parte urbana está concesionada por la empresa AGM, mientras que la parte rural la atiende directamente el municipio.

Electricaribe a través de un acuerdo con la administración municipal cobra el impuesto de alumbrado público con las tasas o valores que se definen en el Concejo, facilitando el recaudo del dinero, que se entrega a la Alcaldía.

Señalan que las personas que no cuenten con alumbrado público y deseen tenerlo deben acercarse a la Alcaldía para que sea atendida la solicitud.

Electricaribe es la empresa que suministra la energía para el alumbrado público y es la responsable de facturar y recaudar el impuesto de alumbrado público a través de la factura mensual de energía.

El Carmen de Bolívar cuenta con aproximadamente 2.346 luminarias instaladas, de acuerdo a una información que le suministró el contratista a la Personería municipal.