ANI estudiará solicitudes de varios municipios

En la mesa de trabajo sobre las obra viales que construye la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en municipios de Bolívar y que fue convocada por la Gobernación de Bolívar, se plantearon varias inquietudes que deben ser resueltas para el avance de las mismas, y algunas peticiones que quedaron por resolver.

Precisamente una de las primeras inquietudes las planteó el alcalde de Magangué, Pedro Alí Alí, quien advirtió que si bien la construcción del puente Yatí – Bodega es una de las obras de mayor importancia en Bolívar en los últimos años, debe tenerse en cuenta que el flujo vehicular y de carga pesada aumentará por la zona urbana.

Por lo que plantea que debe construirse una variante o de lo contrario el día que se inaugure el puente, este no podrá entrar en funcionamiento porque la comunidad magangueleña no lo permitirá.

“Sin la variante Camilo Torres - Santa Fe la destrucción del perímetro urbano sería inminente y en un muy corto plazo, sin mencionar las vidas que costaría la alta accidentalidad que generarían más de 3.000 vehículos de tráfico pesado 24 horas al día, por eso es imposible que el puente funcione sin la variante”, indicó Alí Alí, explicando que solo hoy el tráfico de tractomulas que utilizan el ferry son de alrededor de 120.

Mientras en Magangué se exige una vía por fuera del perímetro urbano, los habitantes de El Carmen de Bolívar, especialmente los comerciantes del sector Gambote, le piden a la ANI que no construya una variante hacia las afueras del pueblo, pues significaría la “muerte” para cientos de personas que devengan sus sustentos de esta zona.

“En El Carmen de Bolívar no estamos dispuestos a aceptar esa variante. La comunidad solicita que se concerte con la ANI una reunión para pedirle que se tenga en cuenta su solicitud”, expresó el alcalde Rafael Gallo Paredes.

Esta solicitud también viene siendo apoyada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien argumentó que la obra de la Concesionaria Montes de María, que interviene la doble calzada Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Vizo, que atravesará por El Carmen, dejará afectados a más de 300 comerciantes.

“La Gobernación sigue ratificando que no se acepta la variante por El Carmen y tiene que haber otra opción que debe analizarse a futuro. La solicitud de la comunidad la hemos llevado a las mas altas instancias y no nos vamos a mover ni un milímetro de esa posición. Esa variante, queriendo beneficiar a El Carmen, lo que le va a causar es un gran perjuicio”.

Mandatarios de otras poblaciones de Bolívar que estuvieron en esta reunión que se realizó ayer en la Casa de la Moneda en el Centro Histórico de Cartagena, y el gobernador de Sucre, Édgar Martínez, aprovecharon para hacer otras solicitudes a la ANI. Allí se concertó que en tres meses se volverá a realizar una reunión en la Gobernación del departamento vecino para mirar algunos avances.

Abierto al diálogo

El director de la ANI, Dimitri Zaninovich, sostuvo que la reunión fue muy positiva y que esta entidad tiene toda la disposición de sostener diálogos con la comunidad con el fin de que todos salgan beneficiados. Precisó que la obra entre Antioquia y Bolívar tiene un avance del 15 % y la vía San Onofre – Cruz del Viso se inició hace un mes y se construye sin contratiempos.

Sobre la petición del alcalde de Magangué, indicó que “hay un proyecto que se presentó para hacer varias obras y el mantenimiento a través de concesión, una variante en Magangué, una en El Banco y en Mompox, y está cerca de ser rechazado como iniciativa privada. Pero lo que estamos planteando es tener la posibilidad de comprar los estudios y sacar como una iniciativa pública para sacarla adelante”.

Con El Carmen de Bolívar, precisó que se acordó una reunión para los próximos meses en El Carmen, pues hay que evaluar costos, diseños, gestión predial y con cifras tomar la mejor de las decisiones.

El gobernador Turbay, quien convocó la reunión, añadió que “fue muy fructífera porque las obras y los recursos ya están garantizados, y se encontró con una ANI dispuesta al diálogo con las comunidades. Es un gran día, en esta mesa de trabajo que hemos impulsado y convocado, y como producto de ello, surgen unos compromisos y unas nuevas fechas para ir tocando cada tema y no permitir que las obras se estanquen”.

Solicitan mover el retorno

Una de las peticiones para que no se vea afectado el servicio que presta Transcaribe hasta la Gobernación, fue solicitarle a la ANI que corra hacia la sede de esta entidad el retorno que está cerca al peaje de Turbaco. Según Turbay Paz, esa es unas de las razones por las cuales este sistema argumenta pérdidas, toda vez que debe recorrer cerca de 3 kilómetros donde los usuarios no lo usan y tiene más gastos. Ante esta situación, la Gobernación firmó un convenio donde prácticamente “subsidia” su uso, que más adelante podría ser insostenible ante la demanda que iría en crecimiento. “Al recortar el recorrido, pues debe ir al retorno, luego regresarse para ir nuevamente a El Rodeo, son cerca de 3 kilómetros, estaríamos dando un logro para que el servicio no se afecte y tanto trabajadores como usuarios serían los más beneficiados”.

La ANI invierte en diferentes obras en Bolívar y Cartagena unos 3 billones de pesos, que le apuestan al desarrollo, explicó el director Dimitri Zaninovich.