Aprender a leer, la alegría de 50 adultos mayores de Turbaco y Arjona

Felicidad Rodríguez, de 63 años y natural de Arjona, siempre pensó que aprender a leer a su edad era casi imposible. Las oportunidades para hacerlo cuando era niña fueron pocas y por eso ya siendo una adulta le restó importancia.

Pero ante la posibilidad de conocer las letras con una nueva oportunidad que le dio la vida, no lo dudó un segundo y hoy ya es una experta en la materia. “Gracias a Dios y a este bello programa de la Gobernación, ya sé leer. No tuve la oportunidad de aprender cuando era joven y me siento contenta porque ahora conozco algo nuevo. Ya puedo firmar sin ayuda”, aseguró Felicidad.

Así como ella, 49 adultos mayores más de Turbaco y Arjona, se graduaron con el curso de alfabetización “El tiempo de aprender es ahora”, liderado por la Gobernación de Bolívar en alianza con la Comfenalco.

Fueron tres meses de clases teórico-prácticas, en las que los beneficiados desarrollaron la motricidad fina, hicieron reconocimiento de letras, entre otros aspectos.

“Hoy estamos felices porque para la Gobernación, nuestros adultos mayores son una prioridad, queremos mejores condiciones de vida para ellos y estamos convencidos que nunca es tarde para alcanzar los sueños y metas que tengamos. Nos emociona haber aportado en este camino a la superación y autorrealización de estos abuelitos y abuelitas”, manifestó Liliana Majana, gestora social.

Las graduaciones se realizaron en el Centro de Alto Rendimiento de Arjona y también estuvieron presentes Esther María Jalilie, alcaldesa de Arjona; Beibis Espinosa, gestora social de Turbaco e Ingrid Jácome, jefe de Desarrollo Empresarial de Comfenalco.