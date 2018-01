Arjoneros piden recuperar la seguridad

Los comentarios que llegan a la plaza principal de Arjona no han cambiado. Siguen siendo de preocupación, de impotencia y de total rechazo por los actos violentos de los últimos días.

La semana pasada dos jóvenes fueron asesinados en distintos sectores del municipio en hechos aislados (se presume que fueron enfrentamientos entre pandillas); y un adolescente de 15 años fue baleado cuando estaba a pocos pasos de entrar a la escuela pública donde comenzaba su nuevo año escolar. Todos estos hechos están siendo investigados por las autoridades, mientras la comunidad reclama claridad, capturas y que caiga todo el peso de la ley para los responsables.

Quienes conocieron al adolescente se atreven a asegurar que era un niño que cumplía con sus obligaciones en el colegio. Cuentan que su madre estaba comprometida con el cuidado del menor, sobre todo porque en el barrio donde habita hay jóvenes en riesgo, así que ella lo llevaba a la institución educativa y lo iba a buscar todos los días.

En Arjona muchos sienten temor y se abstienen de dar sus nombre para contar lo que sucede en el municipio, pues creen que lo que digan puede ser usado en su contra.

“Aquí nadie se atreve a denunciar. Es que el pueblo con esa cantidad de pandillas se ha vuelto muy peligroso y las acciones de las autoridades o son pocas o no se hacen. Nadie quiere salir de sus casas porque en cualquier parte se puede encontrar a uno de esos muchachos”, aseguró uno de los señores que se sienta en la plaza del pueblo.

Un joven que también está cerca de las oficinas de la Alcaldía señaló: “La verdad es que se pierde el que quiere, yo tengo necesidades y no veo que haya que andar en esos grupos. Sin embargo, hay que ir a esos barrios y preguntarles sus necesidades y apoyarlos para ver si así funciona la cosa y se recobra la seguridad”, expresó.

Otro vecino fue mucho más allá y dijo que para corregir a esos ‘pelaitos’ lo que hay que hacer es ponerles mano dura. “Tienen que capturarlos y dejarlos un buen tiempo en la cárcel para que aprendan y si reinciden, otra vez encerrarlos y por más tiempo. Eso es que también a los papás les hace falta más autoridad porque si usted analiza son puros ‘culicagaos’ los que andan en esas fechorías. Les falta es una ‘limpia’”, sentenció este arjonero, quien pidió no estigmatizar a todo el pueblo porque son más los que quieren el bienestar.

Quienes estaba reunidos en la plaza principal coincidieron en que en la población debe reinar la tranquilidad y la seguridad, y que debe ser un compromiso de todos.

Piden oportunidades

El Universal habló con varios de los jóvenes en riesgo que son identificados en la población como ‘Los Tronquitos’ y lo primero que señalaron es que ya ese grupo no existe y que cualquier muerte violenta que ocurre en la población “enseguida nos van culpando a nosotros y en los noticieros y periódicos van poniendo que nosotros. Tienen que averiguar primero”, exigieron.

Eso hace, según explicaron varios de ellos, que las pandillas de otros sectores lleguen al sector Las Margaritas y “nos vengan a buscar problemas acá, y claro que nos vamos a defender porque tampoco nos vamos a dejar”, aseguró uno de ellos.

Expresaron que la Alcaldía sabe que muchos de ellos ya están en toda la disposición de cambiar su estilo de vida pero lo que se requiere es que les brinden oportunidades. “Con el padre Lauro hemos hablado y él sabe, pero siempre lo que ha faltado es que los de la Alcaldía y la Policía nos cumplan. Es más, allí está el colegio del padre, en donde nos pueden brindar capacitaciones y cursos con el Sena”.

Otro fue más específico y dijo que “aquí no hay un parque, las calles están en mal estado, hay un arroyo muy cerca que necesita limpieza. Esas son oportunidades para trabajar y que nosotros las necesitamos”.

En 5 de Noviembre, donde existen grupos identificados de jóvenes en riesgo, también hay quienes expresan lo mismo. “Sí hay para trabajar, no tienen porqué vernos en las esquinas. Lo único que se pide es trabajo para los que estén interesados, porque sabemos que hay gente a la que no le interesa. Quien no quiera esta oportunidad y no quiera alejarse de esta vida mala, entonces sí que le caiga la ley”.

Creen que con las oportunidades las fronteras que existen en los barrios se acaban. “Lo único que se sabe es que esas fronteras están ahí y los de allá no pueden pasar para acá y los de aquí no pueden coger para allá. Pero aveces son peleas hasta sin sentido”, precisó un joven del 5 de Noviembre.

Algunos reconocen que no es el estilo de vida que desean para sus hijos, porque muchos de ellos tienen sus familias y saben al riesgo que las exponen, y que alguien les tendiera la mano en estos momentos sería un gran paso para avanzar en los cambios que quieren tener.

“Sí hay acciones”

Ante los últimos hechos que han generado preocupación en la comunidad, la alcaldesa de Arjona, Esther María Jalile García, expresó que junto con la Policía Nacional se vienen tomando acciones de control y prevención, y se trabaja con un grupo de jóvenes en riesgo que ya tomó la iniciativa de dejar ese estilo de vida.

También lamentó y rechazó los actos de intolerancia que se presentaron la semana pasada que dejaron dos muertos y un menor herido. “Ya nos hemos reunido con integrantes de estos sectores y hemos podido ir profundizando en estos temas y dejándole todo a la Policía y a la Sijín para determinar las reales causas de los hechos”.

Sobre qué se viene con los grupos de jóvenes en riesgo, la mandataria destacó: “Venimos trabajando con la Policía en esos temas de prevención y con la Gobernación de Bolívar. Este proceso continúa, porque realmente no es fácil, pero no tenemos razón para desistir. Ya veníamos de varios meses con una tranquilidad, acompañando a un grupo de jóvenes gracias a esas labores que venimos desarrollando. Ellos saben que estamos consolidando un mejor futuro para ellos y sus familias”, apuntó.

Agregó que días atrás sostuvo una reunión con muchachos que ya están dispuestos a dejar esas ‘batallas’ y “hemos llegado a unos acuerdos en los cuales vamos a continuar, en donde el gobernador se ha comprometido a apoyarnos con proyectos que se van a aprobar. Esto teniendo en cuenta unos planes de acción que van a tener una permanencia en el tiempo, son proyectos relacionados con la empleabilidad, la educación, acompañamiento psicosocial”.

La mandataria les pidió a estos jóvenes y a la ciudadanía no desesperarse porque para llevar estos proyectos a un feliz término se requieren de muchos pasos que exige la ley para poderlos materializar.

Jalilie García precisó que si bien hay un gran muchos muchachos que están dispuestos a abandonar ese modo de vivir, hay quienes quizá no den muestras de querer dejarlo.

“Por eso los invito a que nos acompañen porque ya hemos dado un gran inicio para que entre todos nos unamos a los procesos de resocialización. Muchos de ellos tienen hijos y no deben dar esos ejemplos a los más pequeños y a las familias que vienen detrás”.

“Queremos al gobernador”

Un grupo de jóvenes en riesgo, especialmente los del sector Las Margaritas, dijo que por mucho tiempo los alcaldes han llegado a la zona y se han comprometido con ellos y todo queda en papel. Manifestaron que para que no siga pasando lo mismo “queremos que el compromiso sea mayor. Por eso pedimos que el gobernador de Bolívar (Dumek Turbay) venga a nuestro barrio y se comprometa en ayudarnos a tener esas oportunidades que estamos pidiendo”.

Los jóvenes en riesgo de Arjona consultados por El Universal manifestaron que con capacitaciones y oportunidades laborales creen que es posible ayudarlos a abandonar ese estilo de vida.