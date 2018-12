Así se vivirán fiestas de Turbaco sin corralejas

“Me parece muy bien que hayan acabado con eso que no era fiesta ni era nada, eso lo único que traía era vandalismo y muertes sin sentido”.

“Muchos ven las corralejas como un simple espectáculo, pero lo que no entienden es que hacen parte de nuestras tradiciones y de nuestra cultura y una población sin tradiciones está condenada al olvido”

Opiniones a favor y en contra surgieron en el municipio de Turbaco luego de que el alcalde municipal, Antonio Víctor Alcalá confirmara el pasado fin de semana, a través de un video, que por primera vez en 80 años las fiestas patronales, en honor a Santa Catalina de Alejandría, no tendrán la tradicional corraleja de toros.

El comercio, otro afectado

“Las corralejas eran uno de los eventos más concurridos durante las fiestas patronales, yo alcanzaba a vender hasta el triple de lo que puedo vender en un fin de semana, ahora tendremos que ingeniarnos algo para no sentir el bajón en la ventas”, aseguró Vladimir Zambrano, vendedor de asados.

Sin lugar

Más allá de las razones para defender u oponerse a la medida, según las declaraciones del mandatario la justificación de la suspensión de esta tradición sería la falta de un terreno que reúna las condiciones para poder instalar la estructura.

Por su parte, Julio Miguel Quintana Puello, organizador de la corraleja, aseguró que el crecimiento acelerado de construcciones llevó a trasladar la corraleja, desde el 2013, hacia el sector conocido como Coco Frío, sobre la Troncal de Occidente, a 3 kilómetros del perímetro urbano.

“Hacerla allí no garantiza que las personas puedan asistir en masa. En esa zona hay inseguridad y todo el que se quería trasladar, debía gastar, por lo menos, 15 mil pesos”.

El organizador explicó que en ocasiones los habitantes no tenían dinero para subir a los palcos, y que eso ocasionó que los resultados no fueran los esperados y los empresarios decidieran que lo mejor es no hacerla.