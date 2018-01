Avanza construcción de nuevo hospital para los turbaqueros

Con mucho optimismo los habitantes de Turbaco observan como avanzan las obras de construcción de las nuevas instalaciones de la ESE Hospital Local de este municipio.

Muchos de los pobladores tienen la esperanza de que así como se materializa esta importante obra, una petición de hace mucho años, también la atención de los usuarios se dignifique. Y es que hay quienes aseguran que desde hace más de 50 años, cuando se construyó este puesto de salud que sería transitorio mientras se conseguían recursos para un buen hospital, lo único que se hacía cada año era pintarlo y hacerle una que otra mejora.

“Vamos a tener un mejor hospital. Ojalá haya una buena administración, haya medicamentos que no tenga uno que salir a comprar una jeringa porque no hay”, comentó Henry Barros Cárdenas en las redes sociales, donde circula un video que muestra el avance de los trabajos.

Así mismo, Darwin Pino, otro habitante de Turbaco, destacó la considerada ‘megaobra’ más importantes en los últimos años: “Me parece súper bien el trabajo que se viene realizando para el nuevo hospital de esta localidad. Me pregunto, en el futuro cuando arranque, si habrá los insumos necesarios para prestar el servicio. No hace más de un mes, que mi madre fue llevada allá y no tenían un termómetro, nos tocó salir y llegar a la farmacia del lado a comprar un simple termómetro”, puntualizó el usuario.

La obra

Los trabajos de la nueva infraestructura se iniciaron en julio del 2017 y de acuerdo a informes entregados esta obra debe estar lista 12 meses después de su inicio. Los recursos, unos 6 mil millones de pesos provenientes del Ministerio de Salud, fueron gestionados por la Alcaldía de Turbaco y el representante a la Cámara Silvio Carrasquilla Torres.

Los primeros trabajos se desarrollaron en la parte posterior del hospital en un lote de terreno bastante amplio. El fin de semana se procedió a derribar parte de la vieja infraestructura para seguir avanzando en la obra que se estima ya llega al 50 %.

“La parte administrativa se ubicó en una casa amplia cerca de la plaza principal del pueblo, conocida como la casa del Dr. Ramos. Las consultas y atención de pacientes fue distribuida en los diferentes puestos de salud y solo la urgencia quedará funcionando en el mismo hospital. Esta semana se habilitará el centro de salud del barrio Pumarejo”, dijo Édgar Lombana, gerente de la ESE.

El representante a la Cámara indicó que “ya gracias a Dios se comenzó a derribar la parte vieja del hospital, para seguir en la construcción de un nuevo hospital para que los turbaqueros tengan una sede digna y decente, y recibir la atención como se debe. Los agradecimientos son para el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía, quienes facilitaron que este proyecto se concretara”, aseguró Carrasquilla Torres.

El congresista explicó que tanto el alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, como el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, están comprometidos con la dotación, para entregar un hospital completamente nuevo.