Bolívar tiene el mayor índice de informalidad en tierras

En Colombia, seis de cada 10 campesinos no son dueños de la tierra en que trabajan, lo cual significa que no pueden acceder a préstamos, inversión y otros beneficios que al ser propietarios podrían llegar mucho más rápido. Para un campesino, no tener formalizada su tierra es como un ciudadano sin cédula de ciudadanía. La tierra es la que le abre la puerta de los créditos, los subsidios, etc.

Pero la formalización de tierra es algo complejo, nada más en Bolívar estaríamos hablando de que el 72 % de la tierra no está formalizada, no se sabe de quién es, o es del campesino que lleva décadas trabajándola, sin embargo este no tiene el título, ni formas legales de transmitir la propiedad.

“El promedio nacional de informalidad es del 60 %, mientras que en Bolívar es del 72 %, por eso fue incluido dentro de los departamentos con prioridad”, aseguró Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

20 Municipios intervenidos

Desde su creación hace dos años, la ANT ha priorizado la formalización de tierras en 20 de los municipios que componen el departamento. Durante la gestión se han logrado 60 intervenciones con procesos de clarificación, ordenamiento social de la propiedad, descongestión de subsidios, elaboración de planes de ordenamiento, deslinde, adjudicación de baldíos, administración de predios de la nación, entre otros.

“A dos años de creada la agencia hemos invertido 3 mil millones de pesos en subsidios de compra de tierras, que es un subsidio integral que les permite a las familias beneficiarias comprar la tierra y poner en marcha un proyecto productivo, son aproximadamente 73 familias beneficiarias, también hemos titulado 805 baldíos de la nación, que representan un poco más 9 mil millones de hectáreas, esto nos acerca a la meta que es dejar atrás la informalidad y llenar el campo de propietarios”, explicó Samper.

Dentro de los 20 municipios intervenidos se encuentran El Carmen de Bolívar, El Guamo, El Peñón, Magangué, Mahates, Maríalabaja, Mompox, Morales, Pinillos, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del sur, Simití, Zambrano, Islas del Rosario y San Bernardo.

A pesar de los avances que se han tenido, Samper hace hincapié en la necesidad de fortalecer el compromiso de los entes territoriales regionales para agilizar y definir el ordenamiento.

Fondo de tierras

De las 250.000 hectáreas aportadas por el departamento para el fondo de tierras, se han caracterizado 19.651 hectáreas que son adjudicables. Adicionalmente, ya están en el inventario tres grandes baldíos en Simití, Cantagallo y Santa Rosa, que suman 233.794 hectáreas, y que están en proceso de caracterización para saber qué porción de esta área se puede adjudicar y qué área tiene restricciones.

“El departamento de Bolívar ha puesto el 50 % de cuota de la tierra que existe en el fondo de tierras, 250 mil hectáreas aportadas, esto va a permitir el acceso a la tierra a un sinnúmero de familias campesinas del departamento”, aseguró el director de la ANT.

El sur, la piedra en el zapato

Aunque en 20 de los 45 municipios del departamento se ha implementado proyectos de la ANT, la situación no ha sido tan fácil en el sur de Bolívar.

“Las complejidades que implica un territorio tan extenso, donde muchas veces no hay vías de acceso y además es tener que confrontar los mitos como que la gente piensa que les quitamos a unos para darles a otros. Es necesario entender que el mayor terrateniente es el estado. Eso brinda mayor acceso a la tierra, y lo demuestran las familias beneficiadas”.

El gran reto

Samper asegura que con la llegada del nuevo gobierno el gran reto es seguir profundizando y no darle reversa a los procesos de formalización que están en marcha.

“Sería un error garrafal limitar o dejar que se desvanezcan. El nuevo gobierno debería traer más impulso, un nuevo aire, si en dos años los logros pudieron ser altos, la idea es que se multipliquen”.