Bomberos de Marialabaja entrarían en paro por falta de recursos

Por: Roland Padilla González

El cuerpo de bomberos de Marialabaja, Bolívar, está a punto de cesar actividades por falta de recursos, ya que este año la alcaldía no ha suscrito el convenio con ellos. Más de 48 mil habitantes del municipio quedarían completamente desprotegidos. La subteniente Ángela Alzate Vargas, comandante del cuerpo de Bomberos, explicó que aunque habían llegado a un acuerdo con el alcalde del municipio, Carlos Coronel, este se echó para atrás y tumbó el convenio después de firmado.

“El acuerdo era por un valor de 72 millones de pesos por 12 meses, la copia del contrato nunca nos llegó y ahora nos dice que ese contrato se va a anular, dizque porque no puede contratar en ley de garantías, pero nosotros estamos exentos de esa prohibición” agregó.

No es la primera vez que los bomberos deben irse a paro para que el municipio les asigne recursos de operación. La comandante Alzate destacó que el año pasado tuvo que demandar al municipio. En esa oportunidad, el contrato fue por 50 millones de pesos, por un periodo de ocho meses.

Bomberos de Marialabaja es una de las comandancias cuyos voluntarios no tienen siquiera seguridad social que los respalde en caso de que alguno resulte herido y como tampoco tienen ingresos por inspecciones técnicas, no reciben bonificación, así que alternan la actividad bomberil con otros trabajos. El Universal intentó conocer la respuesta del alcalde del municipio, Carlos Coronel, pero no pudimos hablar con él.