Bomberos de Turbaco han controlado 73 incendios forestales

Diariamente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Turbaco recibe llamadas de emergencia para controlar incendios forestales. Provocados, por falta de conciencia o tal vez por simple descuido, cualquiera que sea la razón, en lo que va corrido del 2018 han tenido que sofocar las llamas de 73 casos que los mantienen en permanente alerta.

Varios de los casos atendidos son reportes recibidos de la zona rural, en donde están la mayoría de las fincas y pequeñas parcelas, sin embargo también las llamadas más frecuentes provienen de sectores como Villagrande, Variante Mamonal, la carretera Troncal de Occidente y Plan Parejo.

De la misma manera han tenido que atender casos en Villa Campo, Bonanza, La Conquista y la vía hacia el corregimiento de Cañaveral, entre otras zonas.

Fernay Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta población, mostró su preocupación porque cada mes los incendios forestales han ido en aumento. “En enero fueron 13 las quemas forestales que atendieron nuestros voluntarios; en febrero aumentó a 38 y en lo que va corrido de marzo llevamos 22, que en menos de 15 días significa que es una cifra bastante alta”, sostuvo Barrios.

El último incendio atendido fue el pasado lunes, en inmediaciones de Altos de Plan Parejo. En varios de estos casos atendidos el fuego ha estado a punto de llegar a las viviendas.

El Comandante destacó que la mayoría han sido en terrenos baldíos, son quemas no controladas, imprudencias de las personas, quemas de basuras; en fincas prenden los terrenos para iniciar las siembras de productos. “Pero también tenemos que advertir que varios de estos son en las zonas industriales, pues muchas empresas tienen grandes espacios que no los cierran y muchos echan las basuras en esos terrenos que parecieran no tener dueños, allí muchos aprovechan para hacer quemas y se producen los incendios”.

Dentro de las recomendaciones para las empresas con estos terrenos está hacer los cerramientos; no hacer ningún tipo de quema de llantas (para sacarle el cobre) y de basuras; para aquellos que salen a departir a hacer sancochos o asados, dejan madera encendidas y sin medir el peligro que eso representa los arrojan o lo dejan en esos sitios propensos a incendios. También evitar arrojar cigarrillos en estas zonas secas.

También abejas

Las alarmas también se han encendido por la gran cantidad de panales de abejas en casas, postes y árboles. “Por la temporada seca estas tienden a buscar lugares frescos, como no hay zonas boscosas ellas van emigrando y van buscando donde quedarse”.

Precisó que en estos meses se han atendido 47 casos: 22 en enero; 19 en febrero y seis panales en lo que va de marzo.

Se recomienda no molestarlas, ni intentar quemarlas porque estos insectos no pueden eliminarse de esa manera. “Lo más recomendable es llamar a personal especializado o en este caso a los bomberos. Lo que intentamos es tratar de trasladar los panales a un sitio adecuado o apartado, pues acá no hay apicultura, que sería el lugar ideal para llevarlas”.

Varios de los incendios forestales han estado a punto de llegar a las viviendas. Para emergencias en Turbaco pueden comunicarse al 6557680 o 3154396433.