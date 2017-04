Calamar: Barrancavieja, en espera para estrenar su megacolegio

En Barrancavieja hay preocupación porque desde hace más de un año el megacolegio que construyó el Fondo Adaptación ya fue terminado y los alumnos aún deben recibir clases en la antigua sede. Esta quedó débil tras las inundaciones sufridas en 2010 y 2011 y por eso el gobierno nacional debió construir una nueva institución.

Marlon Polo, habitante de este corregimiento de Calamar, denunció que le duele como los estudiantes tienen que seguir recibiendo clases en la sede vieja que ya no está en condiciones para que los estudiantes de primaria aprendan sus primeras lecciones.

Ante lo que él considera un “elefante blanco”, comenzó a describir con asombro cómo quedó el nuevo megacolegio para los alumnos de primaria, señalando que “cuántos municipios de Bolívar no desearían tener una infraestructura escolar de esta magnitud”.

Con celular en mano hace un video para compartirlo en las redes sociales. “La verdad es una hermosura. Tiene una hermosa cancha deportiva. Estamos hechos con esta obra”. Su preocupación aumenta porque a pesar de que la obra ya está prácticamente lista no se sabe cuándo los niños van a estrenarla y mientras tanto pareciera haber quedado en el olvido.

Por su parte, Richard Zamora señala que la comunidad no sabe cuál es el futuro de una de las obras más importantes que se ha hecho en su población. “Se dice que quieren enviar a los niños y aún no hay energía. Falta hacer un cerramiento del plantel y pedimos que si se va a entregar la obra, que se entregue como es, con presencia de funcionarios del Fondo y de la Gobernación de Bolívar”.

Los denunciante hacen parte de un grupo que se hace llamar “Dejando huellas con amor por Barrancavieja”, que congrega a habitantes y personas que nacieron en el corregimiento pero que viven en otros lugares de Colombia.

“Pronto se entregará”

Por su parte, Manuel Fernández, líder de la Unidad Asesora de Planeamiento Educativo de la Secretaría de Educación de Bolívar, explicó que fueron dos los aspectos más relevantes los que impidieron la entrega, pero que ya se subsanaron y se espera que después de Semana Santa se inicien y así poder hacer la inauguración.

“Lo primero fue que al Fondo Adaptación se le venció el contrato con la interventoría y así no se pueden recibir las obras. Ese inconveniente fue solucionado por la entidad. Además, la instalación del servicio de energía había quedado a cargo de Electricaribe y la entidad confirmó que en un plazo no mayor de 15 días se iniciaría el proceso”, explicó Fernández.

También, agregó el funcionario, la comunidad no cuenta con un acueducto y por ende las motobombas que les fueron instaladas funcionan con energía y “lógico, hasta que no tenga el servicio los niños no pueden trasladarse para la nueva sede”.

Las nuevas instalaciones constan de nueve aulas, un laboratorio, dos baterías sanitarias para niños y niñas, una batería para docentes, y una cancha múltiple. La inversión fue de 1.600 millones de pesos.