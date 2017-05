Calamidad pública para atender a Tacamocho, que se lo lleva el río

Los habitantes del corregimiento de Tacamocho, en Córdoba Tetón, esperan pacientes que llegue la solución definitiva al problema de erosión que se ha agudizado desde hace tres años sobre la margen derecha del río Magdalena, y que amenaza con desaparecer parte de esa comunidad.

Nibaldo Gamarra Rodríguez, habitante de Tacamocho, aseguró que desde se presentó el primer deslizamiento de tierra y hasta ahora, 120 familias ya han perdido sus casas y otras 30 están en una zona de alto riesgo.

En las calles del corregimiento solo se escucha hablar de la delicada situación que viven. Dicen que ahora deben lidiar con una doble amenaza, la primera tiene que ver con erosión progresiva de tierra que ya se ha llevado cuatro calles del corregimiento, el dique de contención y parte del único parque donde se reencontraban cada noche.

La segunda, obedece a los altos niveles que ha alcanzado el Magdalena por el fuerte invierno que azota a otras regiones del país y que está a punto de desbordarse, lo que afectaría varios sectores, provocando problemas más graves.

Gamarra dijo que en el corregimiento la situación empeora cada día más, porque no hay tantas casas para habitar pues las que estaban desocupadas han sido arrendadas y muchas familias viven en hacinamiento, no pueden cultivar y solo logran pescar. “Para nosotros esta situación es insostenible, no sabemos que puede pasar en cualquier momento. Necesitamos una solución en el menor tiempo posible, la furia del agua está acabando con un corregimiento que era ejemplo en la región por su economía”, expresó.

Calamidad pública

El alcalde encargado del municipio, Jorge Villamil González, decretó la calamidad pública luego de recibir la autorización del Consejo Municipal de Gestión del Riego para poder realizar las acciones preventivas que establece la ley.

El mandatario indicó que necesitan armar un plan de acción para atender los puntos críticos y que inicialmente comenzarán por delimitarlos con el fin de evitar una tragedia que afecte la integridad de la comunidad.

Dotarán de todos los elementos necesario a la Defensa Civil para que haga presencia permanente en el corregimiento; colocarán unas alarmas y establecerán unas rutas de evacuación en caso de que se presente una inundación.

Villamil indicó que darán un término perentorio a las 30 familias que están a orillas del río para que desocupen las viviendas y se ubiquen en otros lugares, y que la Alcaldía les ayudará con los subsidios de arriendo. Asimismo, entregarán ayudas humanitarias que contienen kits de aseo y de alimentos para los afectados.

Inmerso en estas acciones también están unas cartillas pedagógicas en las que se informará sobre los riesgos que tiene el corregimiento y dónde van a estar ubicadas las zonas para refugiarse en caso de inundaciones o precipitaciones.

“Todas estas labores hace parte del proceso de prevención y de alistamiento que va a tener la administración municipal en caso de que la erosión se agudice y se presenten inundaciones”, agregó Villamil.

A diario se realiza la medición del agua del río, pues solo faltan 2.5 metros para que inunde al corregimiento, porque cada día el fenómeno se acrecienta con más fuerza.

Dentro de los trabajos que han realizado las autoridades municipales en conjunto con la Gobernación de Bolívar, se encuentra el Plan de Contingencia y Emergencia, el cual fue presentando ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.

“Necesitamos el apoyo inmediato de la administración departamental y del Gobierno nacional, pues el municipio está actuando de acuerdo a su capacidad de reacción pero no cuenta con los recursos suficientes para darle una solución definitiva a esa problemática que es de conocimiento de las autoridades”, señaló el funcionario.

Inversiones

El gobernador Dumek Turbay Paz dijo que están organizando un plan integral, que incluye la intervención del acueducto rural y la construcción de viviendas de interés social para entregársela a las personas que han perdido sus casas.

La inversión para agua potable tiene asignados recursos por valor de $600 millones. Y para las viviendas $6.000 millones pero hay inconvenientes con los predios, que la Alcaldía debe solucionar.

