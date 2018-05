Campesinos de Achí pierden cultivos por ruptura de un jarillón

El jarillón es como un hueso, después que se rompe, si usted no lo cura bien se sigue rompiendo por el mismo lado”. Alejandro Ruiz, habitante de Tres Cruces en Achí, resume de esa forma los motivos por los que desde hace tres días él y sus vecinos conviven con el agua del río Cauca.

Era sábado a mediodía cuando sintieron el rumor, algunos más valientes se fueron hasta el jarillón y entonces vieron cómo el agua entró al pueblo, con todo y la arenilla que debía protegerlos.

Otra cosecha perdida

Lo habían advertido, pero los refuerzos no fueron suficientes para contener el cauce, que ha crecido estas semanas por las lluvias. El resultado hasta ahora son 700 hectáreas de sembrados de maíz y otras 500 de arroz, que están bajo el agua.

“Del arroz, yo particularmente, tenía 30 hectáreas sembradas que están debajo del agua; los que tenían maíz, ya las mazorcas estaban verdes y estaban esperando que se secaran, pero como el agua se entre a los cultivos en esta época, el maíz ya no sigue, se daña, se abomba y se pierde”, explicó Alejandro.

Los campesinos conocen el proceso, porque es lo mismo que han vivido los últimos meses. En mayo del año pasado se rompió el jarillón, se metió a los cultivos y perdieron la cosecha. En noviembre, igual.

“Nosotros sembramos este año con la esperanza puesta en que iban a arreglar bien el jarillón y estábamos casi coronando, cuando otra vez se vino el agua. No entiendo cómo no nos morimos nosotros de depresión, con tanta pérdida”, lamentó el líder.

Lo arreglaron en abril

Hace apenas un mes terminaron las obras de refuerzo en el muro, tres retroexcavadoras y una draga hicieron el trabajo, pero a los habitantes les inquietó que el material usado fuera de orillas del río, pues según ellos no es suficientemente compacto para soportar la fuerza del río.

“Nosotros creemos que no se está haciendo suficiente para evitar estas pérdidas y tampoco se hace nada para que nosotros dejemos de perder. Ese jarillón se debilitó con las primeras lluvias, ahí se empezaron a ver las grietas y medio las taparon. El resultado son tres cosechas seguidas que no alcanzamos y todavía no nos solucionan”, lamentó Enrique Mejía, otro líder del corregimiento.

Por todos los lados

Hace unas semanas, El Universal había advertido que Tres Cruces estaba en franco riesgo de inundación, no solo por la alerta de Hidroituango en Antioquia, que se mantiene, sino porque los habitantes recordaron que el territorio está rodeado de agua.

Ayer ellos mismos confirmaron, que la ciénaga que está en la parte de atrás del pueblo también se llenó y el agua que entra por el río no tiene a dónde salir, quedándose estancada en las calles.

“Hay gente que, ya acostumbrada a la inundación, ha ido subiendo las casas y ahora están pasando en las terracitas que hacen, pero por lo menos la mitad del pueblo está lleno de agua”, explicó Mejía.

Él mismo nos contó que el alcalde Javier Nadjar, en una reunión que sostuvo con ellos, explicó que sus recursos no son suficientes para la protección de todo el municipio, pero no pudimos hablar con él para confirmar la información y conocer la intervención que se hará en la zona.

Casi 300 familias afectadas

Álvaro Redondo, secretario de Desarrollo Regional departamental, explicó que desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Achí hace tres semanas, están al tanto de la situación de Tres Cruces y enviarán hoy 20 mil costales de arena para tapar el chorro. Redondo destacó que la Unidad departamental de Gestión del Riesgo confirmará hoy el número de familias afectadas, que se calculan en 290, para tramitar con la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo la entrega de ayudas humanitarias, como kits de comida y aseo.

“También estamos evaluando un posible traslado, pero esa decisión solo se tomará después de que el equipo de riesgo establezca las verdaderas condiciones de la zona”, especificó Redondo.

Sobre las quejas por la calidad del material usado en el jarillón, el funcionario explicó que se hizo un trabajo serio pero que el río sobrepasó los volúmenes normales y por eso fue incontenible.

No indemnizan por cultivos

Ante la inquietud sobre las pérdidas de los cultivos, el secretario de Desarrollo Regional, Álvaro Redondo, explicó que la Gobernación no indemniza directamente, sino que destinan proyectos productivos para las regiones más afectadas. “Nuestra obligación es cuidarlos, pero algunas personas cultivan en terrenos baldíos a orilla del río, lo que hace que pierdan más en el invierno. Con el censo que hará la unidad estableceremos cuáles estaban en zonas privadas y cuáles no”. El funcionario recordó que desde mediados de mayo, en la zona hay más de 130 personas, pertenecientes al sistema de gestión del riesgo para proteger la vida de los habitantes de La Mojana.