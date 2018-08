Colegios de Arenal y El Carmen protestan por falta de docentes

Son lugares diferentes, pero la problemática sigue siendo la misma que hace unos meses, e incluso que hace unos años. Pancartas, horas libres y jóvenes preocupados, se han convertido en la constante de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, en el municipio de San Estanislao de Kotska, y en la Institución Educativa María Inmaculada de El Carmen de Bolívar, por la falta de docentes.

El caso San Estanislao

Los afectados son aproximadamente 150 estudiantes que conforman los grados 10 y 11, quienes el pasado martes aprovecharon la hora en la que no tienen clase para manifestar nuevamente su inconformidad y hacer llegar su mensaje al gobierno.

“Como tenemos la hora libre de matemática porque no tenemos profesor, aprovechamos para hacer sentir nuestra problemática, que no es de ahora, es algo que viene afectándonos hace años”, afirmó Lauren Sarmiento, personera de la institución.

Si bien hace una semana finalmente llegaron los docentes de castellano e inglés que llevaban esperando hace dos años, aún les falta el de matemática, que está próximo a cumplir un año de ausencia.

Pese a que ya han tomado acciones legales como tutela y derechos de petición, los jóvenes han tenido que seguir en la lucha con la esperanza de que así, el profesor que falta llegue pronto.

Orlando Ramos, coordinador académico, explicó que la situación va más allá del simple hecho de no dar clases, es que retrasa el proceso formativo de los jóvenes, quienes inclusive podrían quedarse sin grado.

“Es una situación alarmante porque si no llega el docente no se van a graduar, mire la fecha en la que estamos y ¿en qué momento van a recuperar el tiempo perdido?”, preguntó Ramos.

El caso de El Carmen

Por lo menos unos 60 estudiantes de los grados de octavo y décimo de bachillerato de la Institución Educativa María Inmaculada de El Carmen de Bolívar, protestaron ayer en las afueras del plantel, para exigirle a la Secretaría de Educación de Bolívar y municipal, el nombramiento de un docente de matemáticas, un vigilante y la intervención de la rectoría.

Ayleen Montes Guzmán, contralora estudiantil, señaló que decidieron bloquear el ingreso al plantel porque llevan ocho meses esperando el nombramiento del profesor, por lo que han dejado de recibir las clases de una de las materias más importantes.

“Esta protesta la vamos hacer todos los días hasta que nos den una solución definitiva a la problemática que tenemos, ya que nosotros somos los únicos perjudicados”, dijo Montes.

Las pruebas saber

Por estos días la preocupación más fuerte de los estudiantes de ambos colegios es que están a solo 9 días de presentar las pruebas Saber 11.

“Desde el ultimo periodo del 2017 hasta hoy, no hemos tenido docente de matemática, no queremos ni imaginar los resultados que tendremos en esta materia, de la que no hemos dado nada desde el año pasado y de eso dependen nuestros resultados”.

Responde la secretaría

El secretario de Educación de Bolívar, Robinson Casarrubia, precisó que la próxima semana realizarán una mesa técnica para poder solucionar la falta del docente que afecta a varios municipios que ya están priorizados.

“Estamos trabajando en la asignación de docentes, la próxima semana haremos una mesa técnica donde priorizaremos los casos de los municipios más urgentes como es el caso de San Pablo, Arenal, Morales, Cantagallo y El Carmen”.