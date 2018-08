Comerciantes de Soplaviento denuncian amenazas

En los últimos días el municipio de Soplaviento se ha revestido de temor debido a las frecuentes llamadas amenazantes y extorsivas de las que han sido víctimas aproximadamente 15 comerciantes del pueblo.

Según los denunciantes, la modalidad de las amenazas es a través de llamadas, en donde además de hacerles exigencias de suplementos y económicas, les advierten sobre el peligro que corren sus seres queridos si no acceden a las peticiones.

Es por eso que los afectados tienen miedo que al no acceder a dichos requerimientos, sean víctimas de acciones en su contra o de sus familiares, por lo cual piden a las autoridades que no los dejen solos.

“Recibí una llamada el lunes en la noche, me pidieron botas, machetes, camuflado, pero me les negué y entonces me dijeron que tenía que desocupar el municipio, me amenazaron con mi familia, que me iban a meter una granada, yo colgué, pero la verdad es una situación preocupante porque estamos desprotegidos y no sabemos si finalmente cumplan con su palabra”, aseguró una de las víctimas.

“A mí me dijeron que tenía que desocupar el pueblo al instante que me llamaron pero yo me les enfrenté y les dije que dieran la cara porque no me iba a dejar”, aseguró otra de las víctimas, quienes prefieren mantener en reserva su identidad.

Según sus declaraciones, entre 2 y 3 habitantes o comerciantes son amenazados al día por delincuentes que se identifican como miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Visitaron a los afectados

Tras conocerse las denuncias, el alcalde de Soplaviento, Willington Romero, convocó una reunión con el equipo de la Policía nacional para iniciar un operativo de investigación y determinar exactamente de dónde provienen dichas llamadas y finalmente dar con los responsables.

“A través de la Secretaría del Interior, junto con la Policía, iniciamos las investigaciones porque queremos saber cuál es la fuente de estas amenazas”, explicó Romero. Ayer en la tarde, la secretaria del Interior visitó a los comerciantes para conocer con mayor detalle la situación de cada uno y a partir de ahí tomar decisiones que permitan esclarecer los hechos y además brindarles un acompañamiento.

En busca de los culpables

Romero aseguró que esta situación no es nueva en el municipio, pues el año pasado vivieron algo similar con los ganaderos, en esa oportunidad pudieron identificar que las llamadas se hacían desde centros carcelarios, por eso la idea es seguir trabajando en la plena identificación de los culpables y lograr su judicialización.

“Debemos hacer bien la caracterización de los delincuentes, por eso debemos tener cautela con la información pues la idea es lograr judicializar a quienes están detrás de esto”.

Para cumplir este objetivo, el Gaula y las autoridades competentes ya están al frente de la investigación.

Soplaviento no es el único

Según declaraciones del mayor Jhon Jairo Romero, comandante del Gaula del departamento, descarta que las amenazas provengan de grupos al margen de la ley.

“Eso ya está confirmado, no son grupos al margen de la ley, a algunos les dicen que es Eln y a otros que el Clan del Golfo, pero nosotros tenemos las pruebas de que no es así”.

Hasta el momento, las investigaciones han revelado que las llamadas se estarían efectuando desde una cárcel en Valledupar, y que además Soplaviento no sería el único afectado pues municipios como Marialabaja y algunos de Sucre también están implicados en situaciones similares.

“Hemos adelantado en la investigación para dar con la identidad de estos delincuentes, pero seguimos trabajando, hasta el momento podemos decir con total certeza que las llamadas provienen de una cárcel de Valledupar y que la situación no solo se ha presentado en Soplaviento, tenemos en las mismas condiciones a Marialabaja”.

Se reunirán este sábado

Este sábado la alcaldía organiza una reunión con los comerciantes en donde además estará la Policía y el Gaula para dictar una capacitación sobre las medidas que deben tomar frente estas amenazas y explicarles en qué va la investigación. El encuentro será en el salón múltiple de la Institución Educativa Liceo del Dique.

Consejo Regional

En compañía de su homólogo de Sucre, Édgar Martínez, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, asistió este martes a un Consejo Regional de Seguridad, que contó con la presencia de la Fuerza Pública, con el fin de tomar medidas frente a delitos que afectan las zonas limítrofes entre los dos departamentos, como microtráfico, amenazas a líderes sociales y delincuencia común, ente otros. Turbay Paz aseguró que continuarán realizando los consejos mensualmente.