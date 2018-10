Comunidad de El Rodeo tendrá una mejor vía de acceso

Hace seis años Arturo Castillo y su familia se mudaron al barrio El Rodeo, en el municipio de Turbaco, con la esperanza de vivir con tranquilidad y así ha sido, excepto por algo, el mal estado de la vía principal. El deterioro de esta dificulta la movilidad en la zona, convirtiéndose en motivo de quejas de sus habitantes, quienes en reiteradas ocasiones han pedido se rescate la vía principal.

“Desde que me mudé al barrio, entre los vecinos hemos tenido que mandar a los carretilleros para que rellenen los huecos y los carros no sufran tanto. Mi carro he tenido que estar arreglándolo porque constantemente se le daña la suspensión”, afirmó Arturo Castillo, habitante de El Rodeo.

La vía, que mide un kilómetro y medio, arranca en la entrada del barrio y recorre un gran tramo. Prácticamente en todo su recorrido se aprecian huecos.

Refieren los moradores que en principio fue construida en asfalto, pero con el tiempo y el aumento del tráfico vehicular fue cediendo hasta convertirse en un camino de obstáculos para los conductores.

Ante esta problemática y los constantes reclamos de la comunidad, el 7 de diciembre del año pasado el alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, los visitó y les anunció que la vía está incluida en los planes de la Gobernación de Bolívar para el 2018, sin embargo, refieren que el año está por acabarse y desde aquella vez nadie se ha vuelto a pronunciar la respecto, por eso temen que la vía siga deteriorándose y ellos padeciendo.

“Cuando me mudé hace seis años, en la Alcaldía nos dijeron que estaba listo el presupuesto para arreglar la vía, luego vino la siguiente administración y nada, todo sigue igual y mientras tanto nosotros somos los perjudicados”, agregó Castillo.

La Nueva Vía es un hecho

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, aseguró que la intervención de la vía será una realidad.

Señaló que será construida en asfalto, pero con las condiciones necesarias para que tenga una vida útil de diez años. “Ya estamos terminando el proyecto en su fase de diseño, aspiramos a que en los últimos días de este mes tengamos todo listo para iniciar la contratación”, dijo Turbay.

El proyecto tiene un valor de $6 mil millones y contempla la construcción de la vía en concreto rígido y concreto asfáltico, obras de arte, un box culvert, andenes, bordillos y la respectiva señalización vial.

Por su parte, Dulis Garrido, secretario de infraestructura departamental, anotó que “ya está formulado el proyecto y estamos en este momento en revisión y mesas técnicas con el Ministerio de Transporte para que nos de la viabilidad”.

Tres Municipios

La recuperación de esta vía hace parte del proyecto de intervención de tres vías de ingreso, que son las vías de El Rodeo, la de entrada al municipio de Marialabaja y la de entrada al municipio de San Martín de Loba.