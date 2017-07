Habitantes de Santa Catalina exigen agua, salud y escenarios deportivos

Los niños y jóvenes de Santa Catalina están “cogiendo malos” pasos porque no existe una política para la práctica deportiva y menos cuando no tienen escenarios para los mismos, dice la comunidad.

Al Hospital Local, quienes llegan a pedir atención deben comprar los insumos para que los atiendan. Además, a los empleados les adeudan nueve meses de salarios y otras prestaciones sociales, denuncian los habitantes de esa

Otra grave problemática es que el agua potable no llega a muchos barrios y quienes tienen ese privilegio deben conectar motobombas para poder succionar el agua y poder abastecerse. O también esperar a los carrotanques para comprarla, quienes tienen el dinero para hacerlo.

Todas estas inconformidades fueron las razones por las cuales los habitantes de Santa Catalina bloquearon por más de 10 horas la carretera de La Cordialidad y le hicieron un llamado a la Alcaldía y a la Gobernación de Bolívar a hacer una intervención para darle solución a estas problemáticas.

Juan Ardila Marín, uno de los habitantes del barrio El Progreso, indicó que “la problemática que tenemos se ve reflejada en la salud, el agua. Esta mañana (ayer) fui a Urgencias con mi hija y no había una jeringa, me tocó comprarla. En el centro de atención hospitalaria había mosquitos, muchas veces no hay médicos”, contó.

También expresó que por lo general cuando quieren poner estas quejas en la ESE no hay un directivo que les atienda.

Otro de los que protestó fue Ramón Beltrán y argumentó que “aquí en esta población los niños y adolescentes se han perdido en la droga y en el vandalismo. No hay solución en el deporte. Las canchas deportivas las han dejado abandonadas. Empezaron a reconstruir hace más de tres años el estadio y aún no lo terminan; la pista de patinaje también está ahí sin utilizarse”, indicó.

Yennis Ramírez de La Hoz, de barrio Abajo, explicó que muchos barrios sufren por la falta de agua y en otros llega muy esporádicamente. “En mi casa tenemos 10 días sin agua. La verdad es que no es posible que esto siga pasando y la gente se cansa de esta situación”, precisó.

Llegó el Esmad

Tras consultar a un habitante de la población, este aseguró que después de las 6 p.m. de ayer fue necesario la llegada del Esmad de la Policía para despejar la vía, que fue bloqueada desde las 8 a.m. La llegada del grupo antidisturbios generó un enfrentamiento que fue aprovechado por antisociales que atacaron el palacio municipal, lo mismo que la vivienda del alcalde Salomón Castro.

El mandatario expresó que si bien la comunidad tiene el derecho a protestar, no comparte el bloqueo de las vías y menos los ataques a la alcaldía y a su vivienda, por lo que exhortó a la comunidad a que cualquier descontento sea tratado a través de la vía del diálogo.

Sobre la problemática con el agua potable explicó que unos daños llevaron a suspender el bombeo, pero que fue superada la emergencia por lo que se inició el suministro de forma sectorizada y poco a poco el esta llegará a los sectores.

La obra fue denunciada

Sobre las obras del estadio de sóftbol que dejó la pasada administración expresó que una vez llegó a la alcaldía hizo las denuncias respectivas a los organismos de control, pero no ha tenido ninguna respuesta sobre las investigaciones del mismo.

“A la fecha no ha habido ningún pronunciamiento ni sanciones a los responsables por parte de los órganos de control, notándose poca diligencia para con este asunto. Existe la posibilidad de liquidar este contrato y buscar desde el orden municipal, departamental o nacional continuar con esta obra que fue dejada inconclusa, y esperamos que los órganos de control se pronuncien tarde o temprano, pues fueron alrededor de 660 millones de pesos que salieron de nuestras arcas”, precisó Castro Cantillo. Para el mandatario lo más increíble fue que la obra se pagó y nunca fue terminada.

Sobre la problemática de la salud el mandatario de los cataneros indicó que se iniciaron las gestiones para sacar al hospital de la crisis y poder cancelar los salarios a los empleados.