Contraloría insta a cumplir compromisos al Fondo Adaptación con obras

Ante la petición de la Contraloría, el gobernador Dumek Turbay precisó que “fiel a nuestro compromiso con la comunidad de Higueretal y municipios a orillas del canal, ya estamos asignando los recursos para iniciar los proyectos de recuperación ambiental, apoyo a actividades campesinas y proyectos productivos sobre todo con madres cabeza de hogar. La inversión será coordinada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Regional”.

De cuerdo con el informe entregado ayer por Iván Mustafá Durán, gerente del Fondo Adaptación, sobre el avance de las obras de control y mitigación del riesgo contra las inundaciones sobre los centros poblados que están en las riberas del Canal del Dique, este informó que avanzan en un 70%

“Lo que no se mide no existe: hace un año estábamos en un 20% y hoy ya vamos en un 70% de las obras para mitigar las inundaciones. La meta es que en diciembre de este año lleguemos al 90% y para el primer trimestre del 2018 estar en 100%. Es un compromiso que hemos adquirido con la Contraloría y la comunidad”, indicó Mustafá Durán.

Sin embargo, para la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la recomendación para el Fondo y la Gobernación de Bolívar es que le den cumplimiento a los compromisos pactados para poder avanzar en las obras y que no se sufran retrasos.

“La ciudadanía debe conocer cómo van estas obras y quiénes las realizan, deben estar atentos a las sugerencias que la comunidad tenga sobre estos trabajos. Es por eso que si el Fondo se hace a unos compromisos con la ciudadanía y si se tienen en cuenta, deben cumplirlos”, aseguró Julio Andrés Santamaría, contralor Delegado.

Agregó que todas las sugerencias hechas tanto al Fondo como a la Gobernación, tienen asiento en los varios recorridos que la Contraloría ha hecho a las poblaciones y en donde se ha recogido inquietudes de los habitantes de las zonas. “Tenemos muchas anotaciones que se han hecho producto de varios recorridos por el canal. Son muy puntuales y sobre necesidades muy concretas como la construcción de canaletas para que el agua circule más eficiente y otra serie de observaciones en otras poblaciones”, precisó.

También llamó la atención sobre el aspecto predial, en donde el Fondo Adaptación ha tenido dificultades, lo que hace que el proyecto sufra retrasos en los tiempos de ejecución.

Ante esta situación, Mustafá Durán destacó que “para el caso de Gambote, por ejemplo, ha sido una situación difícil con respecto a las expectativas económicas que tienen los pobladores de las viviendas (89) que se van a afectar directamente y que es necesario reubicarlas. Para tal fin, hemos acordado con la Contraloría una metodología para terminar de evaluar. Tenemos unos límites que la ley nos impone y eso es lo que hemos socializado con ellos. Pero primero hay que pensar en el interés general y no en el individual”, puntualizó.

Sostuvo que de los 800 predios que debió adquirir el Fondo en el Canal del Dique, ya el 75% han sido liberados “y sobre el otro 25% estamos trabajando, para que a 30 de diciembre de este año ya hayamos avanzado en ese proceso”.