"Contratista nos ha engañado con el megacolegio", denuncian en Montecristo

Hay indignación en el corregimiento Regencia, en el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.

Para sus habitantes, especialmente la comunidad estudiantil, lo que parecía ser la materialización de un sueño, se convirtió en un ‘elefante blanco’ de grandes proporciones: el megacolegio que se comenzó a construir en mayo no podrá ser estrenado el próximo enero, como se había presupuestado.

Según comentan sus pobladores, las inundaciones por la arremetida de las lluvias son el pan de cada día. La Institución Educativa de Regencia nunca ha sido ajena a esta problemática, por lo que el inicio de la construcción de un megacolegio por parte del Fondo Adaptación y la Gobernación de Bolívar significaba un gran avance en materia educativa, lo que por décadas estuvieron esperando.

Han pasado siete meses desde que se iniciaron las obras, y según datos oficiales, esta solo ha avanzado en un 7%, pero para los pobladores no llega ni al 1%. “El sueño fue iniciar el año escolar con el mejor colegio de la zona, pero los señores contratistas de la obra comenzaron y no continuaron. Lo que se conoció, en su momento, fue que por razones de orden público y algunos temas relacionados con los grupos armados, se vieron obligados a abandonar la obra”, relató un habitante.

Continuó diciendo que ante esta situación “se habló con las autoridades civiles y militares, y tiempo después con la llegada del Ejército se les garantizó la seguridad. Regresaron y lo único que hicieron fue el cerramiento de la obra y ni más los volvimos a ver”.

Asmet Uparela Barrios, presidente de la Junta de Acción Comunal de Regencia sostuvo que “no se está haciendo ningún trabajo. Necesitamos el megacolegio que pedimos. Nosotros estamos reclamando porque queremos mostrar la realidad, y es que aquí no hay nada construido”.

Según las denuncias, al parecer la firma contratista le habría asegurado a la Secretaría de Educación de Bolívar que sí se estaban trabajando, sin embargo, teniendo como prueba un video, la población desmintió tales afirmaciones.

“Nos destruyeron nuestra institución y no tenemos nada. Los niños el año que viene no tendrán escuela. Que comiencen a trabajar. Aquí no hay nada, es un lote lleno de monte”, indicó el líder comunal.

Agregó que la firma contratista siempre los mantuvo engañados sobre el reinicio de las obras.

Otra de las preocupaciones es que los alumnos dan clases en unos locales que fueron acondicionados para funcionar como aulas, pero el dueño del inmueble está reclamando pagos atrasados relacionados con el arriendo y dice que si siguen con el incumplimiento solo hasta este año los estudiantes podrán estar en ese lugar.

Sanciones

Ante esta situación, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, sostuvo que se inició un proceso sancionatorio para multar a la firma Consorcio CED y no descarta una posible caducidad del contrato, en donde se invierte cerca de 4 mil millones de pesos. “Solo hemos visto excusas y fechas incumplidas de parte del contratista”.

Agregó que si esta entidad no está en condiciones de seguir con los trabajos se caducará el contrato para que otra firma continúe, pues los pobladores no aguantan una mentira más.

Esta semana arrancarían

El Fondo Adaptación aseguró que las obras se reiniciarán esta semana, pues “el contratista ya está en etapa de aprovisionamiento de materiales y una vez los haga llegar al municipio, retoma la obra, y se espera que en dos meses culmine toda la etapa de cimentación y tenga lista la primera loza de las instalaciones. El objetivo propuesto es entregar el nuevo colegio en el segundo semestre del 2018”, explicó el Fondo.

Según indicó el contratista, hubo problemas logísticos para transportar de manera terrestre y fluvial: hierro, arena, cemento y granulados, los cuales ya fueron solucionados.