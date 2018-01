Coomeva aclara que seguirá en Turbaco y ampliará sus servicios

“Coomeva EPS informa que a partir del 01/02/2018 los servicios de atención básica de Turbaco serán prestados por Gestión Salud IPS en la sede habitual”.

Este es el mensaje de texto que está llegando a los celulares de miles de usuarios de esta entidad que son atendidos en la Unidad Básica de Atención (UBA) de esa población y que generó confusión, pues muchos piensan que no prestarán más los servicios en el municipio.

Para aclarar la situación, la gerente de Coomeva - Regional Caribe, Margarita Orozco Eslait, explicó que la EPS no saldrá de Turbaco, y que por el contrario la prestación de servicios mejorará con el fin de que los usuarios y pacientes no tengan que estar trasladándose hasta Cartagena, por lo que será Gestión Salud, la IPS que estará prestando los mismos servicios y otros que no tenían cobertura en el municipio.

“Qué incluye esto, laboratorio clínico, desarrollo de los programas de promoción y prevención, consulta médica general, odontología, consultas especializadas en medicina interna, ginecología, pediatría y también servicio de imagen, entre otros. Esto en realidad representa una mejora y prestación de un servicio mucho más integral”, indicó.

La gerente sostuvo que Gestión Salud está acondicionando una sede con instalaciones más amplias, cerca a la plaza principal (calle 18 o del Cerro No. 11-26), pero que mientras se hacen esas mejoras en la infraestructura, los usuarios se atenderán en la sede habitual de la avenida Pastrana durante los dos próximos meses.

“Coomeva no se va de Turbaco. Ahora lo que van a encontrar son servicios que nosotros de manera directa no estábamos prestando allá, por diferentes razones. Por ejemplo, lo que es medicina especializada como ginecología, pediatría, medicina interna, imágenes, teníamos dificultades con el recurso humano, ahora con el nuevo operador uno de los grandes compromisos es garantizar que esas especialidades se presten en ese mismo lugar para que no estén yendo a Cartagena y vamos a evaluar de manera periódica el cumplimiento de unos indicadores en salud”, puntualizó.