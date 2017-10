Corralejas de Turbaco sí se harán este diciembre

El pasado 29 de junio, este medio publicó una información en la que se indicó que el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena ordenó a los alcaldes de Turbaco y Arjona, Antonio Víctor Alcalá Puello y Esther María Jalilie García, respectivamente, diseñar, adoptar y ejecutar medidas y controles que garanticen protección especial a los animales que son utilizados en las corralejas, en un término de tres meses.

El goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, la conservación de las especies vegetales y animales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, son algunos derechos colectivos que se vulneran cuando se realizan este tipo de eventos, según la sentencia.

En su momento, el alcalde de Turbaco, tras se consultado por El Universal declaró que estudiaría la posibilidad de suspender estas fiestas tradicionales. “Acatamos el fallo porque expone una serie de situaciones que se presentan durante las corralejas (...) se deben tomar unas medidas más drásticas encaminadas a la protección de los animales por eso estamos analizando la situación para tomar una decisión y lo más probable es que no se hagan las corralejas este año”, indicó Alcalá Puello en aquella ocasión.

Vuelven al ruedo

Por estos días, la realización o no de este evento ha vuelto a generar la polémica en las calles de la población y en las redes sociales. En otra nota publicada por este medio, algunos amantes de las corralejas señalaron que por el auge de la construcción en la población lo mejor era hacerlas fuera del perímetro urbano con todas las garantías para que no se pierda la tradición.

Sin embargo, hay quienes señalan que ya de tradicionales no tienen nada, pues en los últimos años su esencia cultural ha cambiado y se ha convertido más en el negocio de un particular, que el interés por querer darle diversión quienes gustan del manteo, la garrocha y la banderilla. Lo mismo, que ha dado lugar para que la inseguridad y la delincuencia alteren el orden público y tranquilidad de los residentes del municipio.

Las polémicas corralejas, que hacen parte de las fiestas patronales católicas en honor a Santa Catalina de Alejandría, vuelven al ruedo con el anuncio hecho en las redes sociales y publicidad, en donde se da por hecho su realización entre el próximo 28 de diciembre y el 1° de enero de 2018.

El lugar donde se harán este año es el sector conocido como Coco Frío, sobre la carretera Troncal de Occidente en la vía a Arjona. Así lo confirmó Arnaldo Guzmán García, empresario que tiene a su cargo la realización de las corralejas esta vez.

El empresario aseguró que ya cumple con los requisitos que exige la Alcaldía de Turbaco para realizar este evento como lo son el estudio de suelo, los planes de contingencia con el hospital local, con la Policía Nacional para lo relacionado con la seguridad y la Secretaría de Tránsito para la movilidad; además, realiza las visitas pertinentes a las ganaderías que se presentarán con la Junta Protectora de Animales, adscrita a la Secretaría de Gobierno, con el fin de tomar las medidas pertinentes para evitar el maltrato a los toros y caballos garrocheros, entre otras disposiciones.

No habrá junta

El Universal intentó comunicarse con el alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, para conocer, de acuerdo al fallo del juzgado, cuáles serían esas medidas adoptadas para la realización del evento taurino, pero no fue posible. Sin embargo, Javier Zabaleta Puello, secretario de Gobierno, sin dar mayores detalles indicó que esta semana se debe hacer oficial el programa de la Alcaldía para las fiestas patronales. Aclaró que la corraleja será un evento totalmente privado, en donde ya la administración no hará decreto de junta organizadora como se hacía anteriormente.

En las redes sociales y emisoras ya se hace publicidad alusiva a estas fiestas en corralejas que corrieron el riesgo de ser suspendidas.

En esta oportunidad, las corralejas de Turbaco serán de carácter privado, por lo que no habrá junta organizadora como en años anteriores.