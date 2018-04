Cortan energía a estadio nuevo de El Carmen de Bolívar

La molestia de muchos deportistas y de los habitantes del barrio 12 de Noviembre de El Carmen de Bolívar, aumenta porque la Alcaldía no ha pagado el servicio de energía de la moderna cancha de fútbol, por lo que Electricaribe procedió a dejarlos sin servicio.

Cabe recordar que este escenario deportivo fue entregado recientemente por la Gobernación de Bolívar.

Los deportistas señalan, además, que ya no pueden jugar los torneos por las noches y tampoco realizar las prácticas como lo venían haciendo desde que se inauguró el escenario deportivo.

Los moradores del sector aseguran que estar sin energía eléctrica no les conviene porque por la oscuridad se pueden presentar hechos que afecten a los transeúntes.

Aleida Blanco, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), agregó que necesitan que la Alcaldía solucione esa problemática, ya que la cancha que tiene menos de un año de haber sido construida no puede seguir a oscuras.

El alcalde Rafael Gallo Paredes dijo que el municipio no tiene la capacidad económica para pagar los costos que demanda el sistema de alumbrado que tiene la cancha.

El mandatario indicó que en tres meses el recibo llegó por valor de 50 millones de pesos y si se promedia por año el municipio tendría que pagar unos 250 millones y eso no está presupuestado.

Agregó que si se va a construir otro escenario como ese en el barrio Minuto de Dios, eso se sumaría al gasto actual y que tampoco se podría sostener.

“En conversación con el gobernador Dumek Turbay Paz, este me dijo que debido a esa situación, debemos firmar un contrato de comodato para que sea Iderbol el que asuma la atención del espacio, pero además de eso hay que regular el uso de la cancha”, manifestó Gallo.